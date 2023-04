Evangelische Kirche A.B. in Rumänien zählt 10.811 Seelen

Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) zählte Ende letzten Jahres 10.811 Gemeindeglieder, davon 558 Gemeindeglieder im Sonderstatus. Das sind um 31 Seelen weniger als Ende 2021 (-0,29 Prozent). Die Landeskirche bleibt damit etwa gleich stark wie 2021 und hat fünf Kirchenbezirke mit 230 Kirchengemeinden.

Zu der Gesamtgemeinde gehören der Kirchenbezirk Kronstadt mit 4.167 Mitgliedern, der Kirchenbezirk Hermannstadt mit 2.272 Mitgliedern, der Kirchenbezirk Schäßburg mit 2.163 Mitgliedern, der Kirchenbezirk Mühlbach mit 1.138 Mitgliedern und der Kirchenbezirk Mediasch mit 1.071.Die 10.811 Gemeindeglieder gehören zu 230 Kirchengemeinden, die meisten davon (137) zählen weniger als 20 Mitglieder. Sechs Kirchengemeinden haben über 300 Mitglieder: im Kirchenbezirk Hermannstadt ist dies Hermannstadt mit 755 Mitgliedern, im Kirchenbezirk Kronstadt sind dies Kronstadt mit 926 Mitgliedern, Bukarest mit 948 Mitgliedern und Zeiden mit 363 Mitgliedern, im Kirchenbezirk Mediasch ist es Mediasch mit 635 Mitgliedern und im Kirchenbezirk Schäßburg ist es Schäßburg mit 426 Mitgliedern. Diese sechs Gemeinden zählen zusammen knapp 38 Prozent der Seelen der Heimatkirche.57 Gemeinden haben zwar keine Mitglieder, müssen aber weiterhin verwaltet werden (das sind 13 Kirchengemeinden im Bezirk Hermannstadt, eine im Bezirk Kronstadt, fünf im Bezirk Mediasch, zehn im Bezirk Mühlbach, 26 im Bezirk Schäßburg). Diese Verwaltung bezieht sich auf Kirchen, Pfarrhäuser, Friedhöfe, andere Gebäude, Grund und Boden.Von den 230 Kirchengemeinden sind insgesamt 28 eigenständige Kirchengemeinden und 202 Diasporagemeinden. Von Letzteren haben 62 Kirchengemeinden acht Gemeindeverbände konstituiert. Je eine eigenständige Kirchengemeinde gehört dem jeweiligen Gemeindeverband an, dazu sind elf Kirchengemeinden ohne Mitglieder in Verwaltung in vier Gemeindeverbänden integriert. Insgesamt haben sich 77 Kirchengemeinden kirchenordnungsgemäß in acht Gemeindeverbänden zusammengeschlossen. Die acht Gemeindeverbände zählen insgesamt 3 239 Gemeindeglieder (knapp 30 Prozent von der Gesamtgemeinde): Hermannstadt (795 Gemeindeglieder), Sächsisch-Regen (670), Fogarasch (381), Neppendorf (306), Kerz (318), Agnetheln (283), Mühlbach (269) und Broos (217).Die meisten Gemeindemitglieder im Kirchenbezirk Hermannstadt zählt Hermannstadt (755), davon zwölf im Sonderstatus. Das sind 58 Seelen weniger als im Vorjahr. Gestiegen ist die Seelenzahl u. a. in Agnetheln (auf 123, 62 mehr als 2022) und in Großau (auf 122, 49 mehr als 2021).

Ruxandra Stănescu (Hermannstädter Zeitung)