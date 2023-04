Liebe Frau Katzken,

Ich wähle nicht den Spruch aus der Bibel, der vielleicht auch anderen hier aufleuchtet - ich bin seit ca. 10 Jahren wieder Vollmitglied und somit auch eines dieser 2163 Mitglieder aus dem Kirchenbezirk Schäßburg obwohl ich in Deutschland wohne.

In meinem Heimatdorf gibt es noch 48 Gemeindeglieder, welche die Last unter sich aufteilen und damit das Erbe, welches Ihnen hinterblieben ist, angenommen haben.

Was Ihre Frage nach den Kirchensteuern angeht, könnte ich die Frage nur für mich beantworten. Ich schätze aber, selbst wenn Sie die Steuerbeiträge aller 2163 Mitglieder vor sich liegen hätten, würde das ihre Zweifel nicht kleiner machen.

Ich vermute, deshalb riecht man in Siebenbürgen die "Zweifler aus Deutschland" schon von einem Kilometer und versucht sie zu meiden.

Ändern würde sich die Situation, wenn Sie nicht zweifeln, sondern anfangen würden, die Gemeindeglieder die fehlen zu zählen, damit die Verbliebenen von der Last und Verantwortung nicht erdrückt werden.

Zählen der Menschen die fehlen geht im Zweifel leichter, als zweifeln.