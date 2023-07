10. Juli 2023

Programm der Kulturwoche Haferland

Die elfte Ausgabe der Kulturwoche Haferland findet vom 3. bis 6. August 2023 in zehn Ortschaften im Kreis Kronstadt statt. Das Fest steht unter dem Motto „Nachhaltigkeit in der Kulturlandschaft des Haferlandes“. Den Besuchern werden sächsische Musik, Orgelkonzerte, Ausstellungen, Vorträge, Volkstanzdarbietungen, traditionelle Handwerks-Workshops, sächsische Bälle, Besuche auf Bauernhöfen, Verkostungen von Bioprodukten, geführte Themenwanderungen und vieles mehr geboten. Am 4. August wird die evangelische Kirche Reps in einem restaurierten architektonischen Ensemble wieder eingeweiht. Die Hauptveranstaltung am 6. August in Deutsch-Kreuz wird von der M & V Schmidt Stiftung ausgerichtet. Zu dem folgenden Programm sind alle Gäste von nah und fern herzlich eingeladen.

Die Kirchenburg Deutsch-Kreuz, rechts davon die Begegnungsstätte „Casa Kraus“, ist ein zentraler Veranstaltungsort der Kulturwoche Haferland, die vom 3.-6. August in zehn Ortschaften im Kreis Kronstadt stattfinden wird. Luftbildaufnahme: Călin Stan Donnerstag, 3. August 2023 Arkeden, 11.00-16.00 Uhr

Ort: vor der Kirchenburg



11.00 Uhr Offizielle Eröffnung mit siebenbürgischem Posaunenchor

11.30 Uhr Festansprachen

12.30 Uhr Vortrag von Pfarrer Johannes Halmen, in der Kirche

12.30-13.30 Uhr Theaterstück für Kinder „Eine Ziege, zwei Kinder und ein Wolf“, Theater Tact Schäßburg

13.00 Uhr Schäßburger Tanzgruppe

13.30 Buchpräsentation „Zu Hause in Rumänien“, Autorin: Viorica Macarie

12.00-16.00 Uhr Brunch

12.00-16.00 Uhr Aktivitäten für Kinder (Holzmalerei und Filzwerkstatt)



Radeln, 18.00-20.00 Uhr

Ort: Gästehaus Tabaluga



18.00 Uhr Ansprachen der Ehrengäste

18.15 Uhr Neppendorfer Blaskapelle

19.00-20.00 Uhr Leseabend mit Ruxandra Hurezean

Freitag, 4. August Bodendorf, 10.30-13.30 Uhr

Ort: Kirchenburg



10.30 Uhr Blasmusik mit der Jugendkapelle Kronstadt

11.00 Uhr Ansprachen der Ehrengäste

11.30 Uhr Sächsische Tänze des Vereins der Tschangonen Burzenland

12.00 Uhr Diskussion „Der Einfluss der Sachsen auf die Tschangonen“

12.30 Uhr Blasmusik mit der Jugendkapelle Kronstadt

12.00-13.30 Uhr Programm (parallel) Filmvorführung, veranstaltet vom Kulturzentrum Hermannstadt

Workshop Kranzbinden

Fotoausstellung Alex Kloos in der Pension Haus Rether Reps, 15.30-18.30 Uhr

Ort: Kirchenburg/Stadtmitte



15.30-16.00 Uhr Gemischte Blaskapelle Bayern spielt im Park, Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen und Landesverband Bayern der Siebenbürger Sachsen in Deutschland

16.00-17.00 Uhr Wiedereinweihung der Evangelischen Kirche in Reps. Gottesdienst mit Bischof Reinhart Guib, Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli und Pfarrer Danielis Mare. Musikalische Begleitung: Ursula Philippi und Original Karpaten-Express

17.00-17.30 Uhr Ansprachen der Ehrengäste

17.30-18.00 Uhr Vortrag Ursula Philippi „Die Geschichte der Orgeln in Reps“

18.00-18.30 Uhr Tanzdarbietung und Blasmusik mit Kulturgruppen aus Bayern, veranstaltet vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen und Landesverband Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen



Hamruden



19.30-20.00 Uhr Konzert Paul Cristian (Orgel) und Elena Cristian (Violine) in der Kirchenburg

20.00 Uhr Traditioneller sächsischer Ball mit der Band „Trio Saxones Plus“ im Gemeindesaal Samstag, 5. August Deutsch-Weißkirch, 10.30-13.00 Uhr

Ort: vor der Kirchenburg



10.30 Uhr Blasmusik mit dem Original Karpaten-Express Stuttgart

11.00 Ansprachen der Ehrengäste

11.30-12.00 Uhr Tanzdarbietung und Blasmusik mit Kulturgruppen aus Bayern, veranstaltet vom Kulturwerk und Landesverband Bayern der Siebenbürger Sachsen

12.00-13.00 Uhr Programm (läuft parallel) Orgelkonzert Irene Roth-Halter in der Kirchenburg

Vorstellung der ersten ökologischen Kläranlage in Rumänien, erbaut für eine Gemeinde im Haferland. Organisatorin: Caroline Fernolend (Gäste können den Parkplatz vor der Kläranlage kostenlos nutzen)

Ausstellung „Viscri ARTS“ in der Scheune; Hausnummer 160 Lokale Händler bieten während der gesamten Veranstaltung in Deutsch-Weißkirch ihre Produkte zum Verkauf an.



Keisd, 13.30-15.30 Uhr

Ort: Dorfplatz zwischen Kirchenburg und Rathaus



13.30 Uhr Ansprachen der Ehrengäste

14.00-15.30 Uhr Spaziergang auf dem Themenweg „Die Eiche von Crulici“ (Dorfplatz-Eiche-Wehrkirche und zurück), geleitet von Professor Dr. László Rákosy. Picknick-Pakete mit örtlichen Produkten werden von den Frauen der Nachbarschaft vorbereitet.



Meschendorf, 16.00-20.00 Uhr

Ort: Kirchenburg



16.00 Uhr Blasmusik mit dem Original Karpaten-Express Stuttgart

16.30 Uhr Ansprachen der Ehrengäste

17.00 Uhr Tanzdarbietung und Blasmusik mit Kulturgruppen aus Bayern, veranstaltet vom Kulturwerk und Landesverband Bayern der Siebenbürger Sachsen in Deutschland

17.30 Uhr Orgelkonzert Ursula Philippi in der evangelischen Kirche

18.00-20.00 Uhr Besuche der Bio-Käsefarm, der Büffel-Mikrofarm, beim Schafhirten sowie eines traditionellen siebenbürgischen Hofes, wobei dessen nachhaltige Bauweise vorgestellt wird.

16.00-20.00 Uhr Fotoausstellung Umweltschutz und Nachhaltigkeit in siebenbürgischen Dörfern Ausstellung von siebenbürgischen Trachten (Privatsammlung Hermine Antoni)

Verkostung/Verkauf von Bio-Produkten aus Meschendorf

Ausstellung von bemalten Naturmaterialien (Stein und Holz) und Dorfverschönerungsaktion (Müllsammeln, Blumen pflanzen), organisiert von den Kindern in Meschendorf

Workshops „Erinnerungskiste – Sächsische Schatzkiste“ und „Solarhäuschen-Sächsisches Minihäuschen mit Solarpanel“, Teamaktivität für Kinder (4-14 Jahre) und ein Elternteil

Workshop „Blumen der Gnade“, Pflanzengeschichten für Kinder Meschendorf, Gemeindesaal

20.00 Uhr Traditioneller sächsischer Ball mit der Band „Trio Saxones“



Sonntag, 6. August Deutsch-Kreuz, 10.30-18.00 Uhr

Ort: Kirchenburg



10.30-11.00 Uhr Original Karpaten-Express spielt im Musikantengraben auf dem Berg

11.00 Uhr Gottesdienst gehalten von Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli und Pfarrer Danielis Mare

12.00-12.10 Uhr Gemischte Blaskapelle Bayern des Kulturwerks und Landesverbandes Bayern der Siebenbürger Sachsen spielt nach dem Gottesdienst im Kirchhof

12.10 Uhr Ansprachen der Ehrengäste

13.00 Uhr Festumzug der Trachtenträger und Blaskapellen, Kirchhof

13.15 Uhr Blasmusik mit der Jugendkapelle Kronstadt

13.30-14.00 Uhr Darbietung der Projekttanzgruppe Bayern, Kulturwerk und Landesverband Bayern der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, auf dem Tanzplatz

14.00-14.30 Uhr Vortrag Ruxandra Hurezean über die Bedeutung der Nachbarschaften in Deutsch-Kreuz

14.30 Original Karpaten-Express Stuttgart spielt auf dem Tanzplatz

15.00 Uhr Sächsische Tanzdarbietung des Vereins der Tschangonen Burzenland

15.30-16.00 Uhr Vortrag über den Einfluss der Siebenbürger Sachsen auf die Tschangonen, Tanzplatz

14.00-18.00 Uhr-Kunstausstellung im Museum der Kirchenburg Deutsch-Kreuz, veranstaltet vom Kulturzentrum Hermannstadt Holzmalerei, Workshop organisiert von Manuela Ivan

Holzschnitzerei, Workshop veranstaltet vom Verein der Tschangonen Burzenland

Weben und Sticken, Workshop veranstaltet vom Verein der Tschangonen Burzenland

Workshops „Erinnerungskiste – Sächsische Schatzkiste“ und „Solarhäuschen-Sächsisches Minihäuschen mit Solarpanel“, Teamaktivität für Kinder (4-14 Jahre) und ein Elternteil

Workshop „Blumen der Gnade“, Pflanzengeschichten für Kinder

Filmvorführung veranstaltet vom Kulturzentrum Hermannstadt im Kirchhof Klosdorf, 17.00-19.00 Uhr

Ort: Dominic Boutique, Haus Nr. 20



17.00 Uhr Ansprachen der Ehrengäste

17.15 Uhr Jazz-Konzert mit Ciprian Dancu

18.00-19.00 Uhr Leseabend mit Ruxandra Hurezean 11.00 Uhr Offizielle Eröffnung mit siebenbürgischem Posaunenchor11.30 Uhr Festansprachen12.30 Uhr Vortrag von Pfarrer Johannes Halmen, in der Kirche12.30-13.30 Uhr Theaterstück für Kinder „Eine Ziege, zwei Kinder und ein Wolf“, Theater Tact Schäßburg13.00 Uhr Schäßburger Tanzgruppe13.30 Buchpräsentation „Zu Hause in Rumänien“, Autorin: Viorica Macarie12.00-16.00 Uhr Brunch12.00-16.00 Uhr Aktivitäten für Kinder (Holzmalerei und Filzwerkstatt)18.00 Uhr Ansprachen der Ehrengäste18.15 Uhr Neppendorfer Blaskapelle19.00-20.00 Uhr Leseabend mit Ruxandra Hurezean10.30 Uhr Blasmusik mit der Jugendkapelle Kronstadt11.00 Uhr Ansprachen der Ehrengäste11.30 Uhr Sächsische Tänze des Vereins der Tschangonen Burzenland12.00 Uhr Diskussion „Der Einfluss der Sachsen auf die Tschangonen“12.30 Uhr Blasmusik mit der Jugendkapelle Kronstadt12.00-13.30 Uhr Programm (parallel)15.30-16.00 Uhr Gemischte Blaskapelle Bayern spielt im Park, Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen und Landesverband Bayern der Siebenbürger Sachsen in Deutschland16.00-17.00 Uhr Wiedereinweihung der Evangelischen Kirche in Reps. Gottesdienst mit Bischof Reinhart Guib, Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli und Pfarrer Danielis Mare. Musikalische Begleitung: Ursula Philippi und Original Karpaten-Express17.00-17.30 Uhr Ansprachen der Ehrengäste17.30-18.00 Uhr Vortrag Ursula Philippi „Die Geschichte der Orgeln in Reps“18.00-18.30 Uhr Tanzdarbietung und Blasmusik mit Kulturgruppen aus Bayern, veranstaltet vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen und Landesverband Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen19.30-20.00 Uhr Konzert Paul Cristian (Orgel) und Elena Cristian (Violine) in der Kirchenburg20.00 Uhr Traditioneller sächsischer Ball mit der Band „Trio Saxones Plus“ im Gemeindesaal10.30 Uhr Blasmusik mit dem Original Karpaten-Express Stuttgart11.00 Ansprachen der Ehrengäste11.30-12.00 Uhr Tanzdarbietung und Blasmusik mit Kulturgruppen aus Bayern, veranstaltet vom Kulturwerk und Landesverband Bayern der Siebenbürger Sachsen12.00-13.00 Uhr Programm (läuft parallel)Lokale Händler bieten während der gesamten Veranstaltung in Deutsch-Weißkirch ihre Produkte zum Verkauf an.13.30 Uhr Ansprachen der Ehrengäste14.00-15.30 Uhr Spaziergang auf dem Themenweg „Die Eiche von Crulici“ (Dorfplatz-Eiche-Wehrkirche und zurück), geleitet von Professor Dr. László Rákosy. Picknick-Pakete mit örtlichen Produkten werden von den Frauen der Nachbarschaft vorbereitet.16.00 Uhr Blasmusik mit dem Original Karpaten-Express Stuttgart16.30 Uhr Ansprachen der Ehrengäste17.00 Uhr Tanzdarbietung und Blasmusik mit Kulturgruppen aus Bayern, veranstaltet vom Kulturwerk und Landesverband Bayern der Siebenbürger Sachsen in Deutschland17.30 Uhr Orgelkonzert Ursula Philippi in der evangelischen Kirche18.00-20.00 Uhr Besuche der Bio-Käsefarm, der Büffel-Mikrofarm, beim Schafhirten sowie eines traditionellen siebenbürgischen Hofes, wobei dessen nachhaltige Bauweise vorgestellt wird.16.00-20.00 Uhr Fotoausstellung Umweltschutz und Nachhaltigkeit in siebenbürgischen Dörfern20.00 Uhr Traditioneller sächsischer Ball mit der Band „Trio Saxones“10.30-11.00 Uhr Original Karpaten-Express spielt im Musikantengraben auf dem Berg11.00 Uhr Gottesdienst gehalten von Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli und Pfarrer Danielis Mare12.00-12.10 Uhr Gemischte Blaskapelle Bayern des Kulturwerks und Landesverbandes Bayern der Siebenbürger Sachsen spielt nach dem Gottesdienst im Kirchhof12.10 Uhr Ansprachen der Ehrengäste13.00 Uhr Festumzug der Trachtenträger und Blaskapellen, Kirchhof13.15 Uhr Blasmusik mit der Jugendkapelle Kronstadt13.30-14.00 Uhr Darbietung der Projekttanzgruppe Bayern, Kulturwerk und Landesverband Bayern der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, auf dem Tanzplatz14.00-14.30 Uhr Vortrag Ruxandra Hurezean über die Bedeutung der Nachbarschaften in Deutsch-Kreuz14.30 Original Karpaten-Express Stuttgart spielt auf dem Tanzplatz15.00 Uhr Sächsische Tanzdarbietung des Vereins der Tschangonen Burzenland15.30-16.00 Uhr Vortrag über den Einfluss der Siebenbürger Sachsen auf die Tschangonen, Tanzplatz14.00-18.00 Uhr-Kunstausstellung im Museum der Kirchenburg Deutsch-Kreuz, veranstaltet vom Kulturzentrum Hermannstadt17.00 Uhr Ansprachen der Ehrengäste17.15 Uhr Jazz-Konzert mit Ciprian Dancu18.00-19.00 Uhr Leseabend mit Ruxandra Hurezean

Schlagwörter: Haferland, Kulturwoche, Deutsch-Kreuz, M & V Schmidt Stiftung

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.