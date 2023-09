„Kirche ist in Stein gehauenes Gebet“: Wiedereinweihung der evangelischen Kirche in Reps

Kirche ist mehr als nur Stein … Kirche ist in Stein gehauenes Gebet, hier beten nicht nur die Menschen, sondern auch die Wände; jahrelange Gebete prägen einen Raum“, sagte Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli in seiner Predigt anlässlich der Wiedereinweihung der Repser Kirche am 4. August 2023. Der Festgottesdienst war nicht nur ein Höhepunkt für die kleingewordene evangelische Kirchengemeinde Reps sowie für alle Repser, die sich ihrer Heimatkirche verbunden fühlen, unabhängig davon, wo sie heute leben, sondern auch der Höhepunkt der Haferlandwoche, die inzwischen jedes Jahr in der Repser Gegend stattfindet. So kam es, dass die große Kirche sich als zu klein für die weit über 400 Besucher des Festgottesdienstes erwies.

Bischof Reinhart Guib spricht den Segen bei der Wiedereinweihung der evangelischen Kirche in Reps. Foto: M&V Schmidt Stiftung

Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar und Dechant des Kronstädter Kirchenbezirks, hielt die Predigt. Foto: M&V Schmidt Stiftung

Ehrengäste des Festgottesdienstes in der evangelischen Kirche in Reps: von rechts: Alexandru Opriș, Bürgermeister der Stadt Reps, Şerban Tudorică, Vorsitzender des Kronstädter Kreisrates, Dipl.-Ing. Michael Schmidt, Kerstin Ursula Jahn, Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt, Hauptanwalt Friedrich Gunesch, Henriette Guib, Lambert Lütkenhorst vom „TranSilvania“-Verein in Dorsten. Foto: M&V Schmidt Stiftung

Freigelegtes Fresko: Der Heilige Georg tötet den als Teufel dargestellten Drachen. Foto: Danielis Mare

Blick auf den Altar der evangelischen Kirche in Reps. Foto: Danielis Mare

Es war ein Gottesdienst der Dankbarkeit und der Freude. Nach den großen Schäden, die durch die knöcheltiefen Überschwemmungen in der Kirche entstanden waren, hätte es kaum jemand für möglich gehalten, dass die kleingewordene Kirchengemeinde die notwendigen großen Reparaturen hätte durchführen können und dass hier wieder einmal Gottesdienste gefeiert würden.Möglich geworden ist das dank Unterstützung von Staat, Landes- und Bezirkskonsistorium, Kreisrat, Nowero- und Michael und Veronica Schmidt-Stiftung (MVS), dem Dorstener TranSilvania Verein sowie dem „unermüdlichen Kurator Karl Hellwig als Dreh- und Angelpunkt, ohne den das alles nicht möglich gewesen wäre“, wie das der Repser Pfarrer Danielis Mare anerkennend ausspricht.Vor dem Gottesdienst trafen sich im Repser Pfarrhaus Bischof Reinhart Guib, der Dechant des Bezirks Kronstadt Dr. Daniel Zikeli, Altdechant Klaus Daniel, Pfarrer Uwe Seidner, Pfarrer Danielis Mare, Hauptanwalt Friedrich Gunesch, Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster, Altlandeskirchenkurator Prof. Friedrich Philippi, Bezirkskirchenkurator Ortwin Hellmann und weitere Mitglieder des Bezirkskonsistoriums Kronstadt, um unter dem Geläut der Glocken gemeinsam zum Gottesdienst zu gehen.Zur Begrüßung der vielen Gäste spielte im Repser Stadtpark die zur Haferlandwoche angereiste Gemischte Blaskapelle aus Bayern im Rahmen des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen e.V. in Bayern. Vor der Tür der frisch renovierten Kirche wurden sie von Kurator Karl Hellwig, Mitgliedern des Presbyteriums und dem Vertreter der Baufirma, die die Kirche renoviert hat, Balint Barna, erwartet. Dort überreichte Herr Barna unter den Blicken aller Anwesenden Pfarrer Danielis Mare den auf einem roten Samtkissen liegenden Kirchenschlüssel. Dann zogen die Gäste in die Kirche ein.Das Orgelspiel wurde von Frau Ursula Philippi auf einer kleinen elektronischen Orgel versehen. Frau Philippi erinnerte daran, dass die alte Orgel von Reps aus 1726 frisch restauriert noch in der Schwarzen Kirche in Kronstadt steht. Es ist wohl die als Ganze erhaltene älteste Orgel Siebenbürgens und ist, von ihrer seitlichen Stellung zwischen Triumphbogen und Mittelschiff her, eine sog. Schwalbennestorgel. Die Orgel, die jetzt in der Kirche steht, stammt aus Draas: Eine mutmaßliche Thois-Orgel mit 1912 von Carl Einschenk wiederbelebtem Klangmechanismus, inzwischen leider von Mardern verwüstet. Reparieren sei zwecklos, urteilen Experten.Mitgestaltet wurde der Gottesdienst durch den extra für die Haferlandwoche angereisten Stuttgarter Posaunenchor sowie durch Kantorin Elisa Gunesch, deren glockenklare Stimme an Engelsgesang erinnerte.Die Wiedereinweihung wurde durch Bischof Reinhart Guib, assistiert durch Dechant Dr. Daniel Zikeli und Pfarrer Danielis Mare, vorgenommen.Der liturgische Teil wurde von Pfarrer Danielis Mare gestaltet, die Schriftlesung erfolgte zweisprachig. Die Predigt über Jesaja 56,7c „Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker, spricht der HERR“, hielt Dechant Dr. D. Zikeli. Nach dem Hauptgebet sprach Bischof R. Guib den Segen, worauf die Gemeinde voller Dank und Freude „Nun danket alle Gott“ sang.Die Gottesdienstteilnehmer konnten den renovierten Altar, das Epitaph des Königsrichters Michaelis und die drei Wandmalereien, die bei den Renovierungsarbeiten entdeckt und dann restauriert worden waren, bewundern. Die Malerei an der Südwand stellt den heiligen Georg dar, wie er den als Teufel dargestellten Drachen tötet.Die Gestühle mit den wunderbaren Motiven und die freigelegten Bilder auf den Emporen, die die Symbole der Zünfte darstellen, sind kostbare Kunstwerke, die Auge und Herz erfreuen. Das ist der akribischen Arbeit des Restaurators Mihaly Ferenc zu verdanken.Unter den Anwesenden befanden sich Persönlichkeiten, wie: Kerstin Ursula Jahn, Konsulin der Bundesrepublik Deutschland, Şerban Tudorică, der Vorsitzende des Kronstädter Kreisrates, Alexandru Opriș, der Bürgermeister der Stadt Reps, Dipl.-Ing. Michael Schmidt, der Vorsitzende der Michael und Veronica Schmidt-Stiftung, sowie Priester der orthodoxen und katholischen Kirche, Pfarrer der lutherischen, reformierten und unitarischen Kirchen aus Reps und der Gegend. Daher kann man sagen, dass der Einweihungsgottesdienst ein ökumenischer Gottesdienst war.Die Freude teilen in ihren Reden Bischof Reinhart Guib: „Ein Stück Himmel ist hier im Haferland Wirklichkeit geworden.“ Kerstin Ursula Jahn, deutsche Konsulin in Hermannstadt: „Und nun feiern wir hier den ökumenischen Geist, die Nachhaltigkeit in der Kulturlandschaft Haferland..., den ständigen Dialog mit den Sachsen, den Rumänen und Ungarn.“ Michael Schmidt erzählt die Gründergeschichte der Haferlandwoche, die er 2013 zusammen mit Rocksänger Peter Maffay initiiert hatte. Und Kurator K. Hellwig freut sich: „Jetzt ist die Kirche wieder als Schmuckstück in die Perlenkette der kostbaren siebenbürgischen Kirchenburgen aufgenommen worden.“Nach dem Gottesdienst trafen sich die Besucher auf dem Kirchhof, wo die bereits erwähnte gemischte Blaskapelle aus Bayern spielte und sächsische Volkstänze, von der eigens zur Kulturwoche Haferland angereisten Gemischten Tanzgruppe im Rahmen des Kulturwerkes der Siebenbürger Sachsen e. V. in Bayern, aufgeführt wurden.

Pfarrer Danielis Mare

(Beilage "Kirche und Heimat", Siebenbürgische Zeitung, Folge 14 vom 11. September 2023, Seite 16)