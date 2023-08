26. August 2023

Vortragsabend in Hermannstadt: „Ein Plädoyer für Siebenbürgen – Nachhaltigkeit – Naturschutz“

Am Donnerstag, den 20. Juli, fand im Spiegelsaal des Forumsgebäudes in Hermannstadt ein Vortragsabend unter dem Titel „Ein Plädoyer für Siebenbürgen – Nachhaltigkeit – Naturschutz“ statt, organisiert von Alfred Theil, dem Vorsitzenden des Vereins Nachhaltig Handeln e.V. in Bubenreuth.

Einen Vortragsabend zum Thema „Ein Plädoyer für Siebenbürgen – Nachhaltigkeit – Naturschutz“ bestritten Viktoria Luft und Alfred Theil in Hermannstadt. Foto: Chris Senco Alfred Theil hielt einen Vortrag zu dem Thema „Nachhaltigkeit als Zukunftsperspektive“, und die Landschaftsarchitektin Viktoria Luft sprach über „Offene Landschaft. Auswirkung von industrieller Landwirtschaft auf die Kulturlandschaft im Harbachtal“. Moderiert wurde der Abend von Horst Dengel.



Theil informierte generell über die Nachhaltigkeit als Zukunftsperspektive, gab einen Einblick in die Thematik und stellte Vereine und Institutionen vor, die bereits nachhaltig handeln. Im Vortrag wurde deutlich, wie wichtig für ihn das eigene Handeln ist. Seiner Meinung nach könne jeder und jede etwas zum nachhaltigen Handeln im Alltag beitragen. Im Vortrag fehlte zwar der Bezug zu Siebenbürgen, doch in der anschließenden Diskussionsrunde wies der gebürtige Schäßburger auf mögliche Projekte hin, wie Kräuter-/Heu-/Einstreu-Pellets im Großkokeltal sowie Schafwoll-/Heu-Pellets im Harbachtal. Darüber hinaus sei hier ergänzend erwähnt, dass in den letzten 30 Jahren in Siebenbürgen eine Reihe von Initiativen und Vereinen entstanden sind, die sich dem Ökotourismus und der lokalen Produktion von Nahrungsmitteln widmen und sich zur gegenseitigen Unterstützung zusammengeschlossen haben, wie zum Beispiel Transilvanian Brunch.



Viktoria Luft hielt einen Vortrag über Veränderungen der Kulturlandschaft im Harbachtal. Dabei wurde auf die landwirtschaftliche Nutzung durch größere Konzerne aufmerksam gemacht, das Verdrängen der Kleinbauern oder auch das Einzäunen von Gebieten. Sie beschrieb dabei die Beobachtung, dass Wege für die Bauern vor Ort unterbrochen oder Tiere, wie Wolf, Bär oder Luchs, ihre gewohnten Wege nicht mehr gehen könnten, da sie auf einmal vor Elektrozäunen stünden. Viktoria Luft berichtete über den Verein Peisaj Deschis, der sich mit dem Schutz der Kulturlandschaft im Harbachtal beschäftigt und Menschen vor Ort in Bezug zu nachhaltigem Leben und landwirtschaftlichem Handeln unterstützt.



