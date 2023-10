„Esi woor et…“: Ingolstädter Theatergruppe beim Sachsentreffen in Keisd

Beim 33. Sachsentreffen in Keisd vom 29. September bis zum 1. Oktober waren wir, die Theatergruppe der Kreisgruppe Ingolstadt, mit unserem Theaterstück „Esi woor et…“ dabei und erfreuten damit zahlreiche Zuschauer.

Die Theatergruppe der Kreisgruppe Ingolstadt mit einigen jungen Aushilfen in Keisd. Foto: Helite Tontsch-Schmid

Das Theaterstück, geschrieben von unserer Mundartautorin Hilde Juchum, handelt von einem typischen Sonntag der 1970er Jahre in einem siebenbürgischen Dorf, wo die Kirchenglocken erklangen und die Leute zur Kirche gingen. 50 Jahre später, am 30. September 2023, erklangen die Kirchenglocken in Keisd und lockten viele Besucher in verschiedenen Trachten, darunter auch uns, zur Kirche. Es waren schöne, beeindruckende Momente, die wir nie vergessen werden.Am Samstagnachmittag führten wir im Gemeindesaal unser Theaterstück „Esi woor et…“ unter der Regie von Hilda Albrich und Helite Tontsch-Schmid vor einem wunderbaren Publikum auf. Da in unserem Theaterstück auch Kinder mitwirken, die aber nicht aus Deutschland mitreisen konnten, halfen uns Kinder aus Keisd aus. Nach drei Proben konnten die Kinder an unserer Seite im Keisder Dialekt das Publikum begeistern, sie waren hervorragend. Ein recht herzliches Dankeschön ihnen und den Eltern.Für die große Gastfreundlichkeit, die wir diese Tage in Keisd erleben durften, möchten wir uns herzlich bei den Organisatoren, vor Ort Rudi Poledna, und beim Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen bedanken.Ein großes Dankeschön auch an die Förderer. Die Aufführung war ein Beitrag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und wurde vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.Es waren wunderbare Tage in Keisd, von denen wir noch viel erzählen werden und die für uns ein schönes, unvergessliches Erlebnis waren. Vergelt‘s Gott!

Helite Tontsch-Schmid