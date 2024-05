Gemeinsam mehr Demokratie wagen! Deutsches Forum in Kronstadt bildet mit lokalen Parteien die „Allianz vereint für Kronstadt“

Das nachfolgende Interview mit Uwe Leonhardt, Geschäftsführer des Demokratischen Forums der Deutschen in Kronstadt, führte Brunhilde Böhls beim Forumssitz und unterwegs im Neubauviertel Avantgarden, nördlich von Bartholomä.

Wahlkampf mit Apfel: Der Besitzer eines „aprozars“ in Kronstadt erzählt von seinen Sorgen, während wir die Äpfel für 5 Lei das Kilo probieren, von links nach rechts: Brunhilde Böhls, Olivia Grigoriu, Uwe Leonhardt und Andrei Ispas. Foto: Böhls

Wähle die Zukunft Kronstadts

Die Mitglieder des Kronstädter Ortsforums haben beschlossen, die Kandidatur von Allen Coliban für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister von Kronstadt zu unterstützen. Was wollt ihr gemeinsam verändern?Uwe Leonhardt: Es gilt, bei den Kommunalwahlen am 9. Juni Allen Coliban zu einer weiteren Amtszeit zu verhelfen und gleichzeitig den korrupten Bürgermeister Scripcaru zu verhindern. Dafür haben wir fünf Kandidaten des DFDR Kronstadt aufgestellt: Olivia Grigoriu, Uwe Leonhardt, Uwe Simon, Raul Vintilă, alle Mitte 40, und Andrei Ispas, Mitte 30. Wir wollen, gemeinsam mit USR (Uniunea Salvaţi România), PMP (Partidul Mișcarea Populară) und Forţa Dreptei eine Allianz bilden, um George Scripcaru nicht mehr zum Zuge kommen zu lassen, der in sieben Korruptionsskandale verwickelt war. Durch seinen Einfluss auf die Justiz konnte er bis jetzt ungeschoren davonkommen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Das Bürgermeisteramt setzte in seiner Amtszeit die Zahlung der Miete für die Honterusschule aus.Allen Coliban hat einige Erfolge in der letzten Legislaturperiode zu verzeichnen: Im Bereich der Bildung, durch die Anlage von neuen Grünflächen und Parks, von Spiel- und Sportplätzen zwischen den Blocks, Fußball- und Basketballspielplätzen, Skateparks für Jugendliche. In Bartholomä und in Richtung Honigberg sollen neue Parks angelegt werden, ähnlich wie schon in anderen Stadtteilen zuvor. Von Allen Coliban, unserem Kandidaten für das Bürgermeisteramt, ist bekannt, dass er sich weiterhin für den Erhalt der historischen Altstadt und die Förderung der deutschen Sprache und Kultur einsetzen will, wenn er gewählt wird. Wir wollen gemeinsam Kulturprojekte durchführen und die Institutionen unterstützen, die den Erhalt der deutschen Kultur und Sprache sichern: das muttersprachliche Schulwesen, die deutschsprachigen christlichen Gemeinden, das Deutsche Kulturzentrum, der Deutsche Wirtschaftsclub, die ADZ mit ihrer Beilage, der Karpatenrundschau, und das Forum.Du bist nach 1990 mit deinen Eltern nach Deutschland ausgewandert. Warum bist du zurückgekommen?Ich war 16 Jahre alt, als ich mit meinen Eltern Kronstadt den Rücken gekehrt habe. Nach dem Abitur in Detmold studierte ich Wirtschaftsinformatik an der Berufsakademie in Lörrach. Es zog mich nach München in die Nähe meines Onkels, wo ich bis zu meiner Rückkehr gelebt und im Bereich Tourismus und Informatik gearbeitet habe.Wie ging die Rückkehr vonstatten?Es war ein Prozess, ein Hin und Her. Seit ich weg bin, will ich zurückkommen. Unser Elternhaus im Stadtteil Martinsberg konnten wir zurückgewinnen. 2011 suchte ein Freund meines Vaters eine Vertrauensperson für die Leitung seiner Firma in Kronstadt. Das war ein guter Einstieg, um mich wieder in Rumänien einzuleben. Ende 2014 ging ich wieder zurück nach München, um dann 2017 der Stadt an der Isar endgültig den Rücken zu kehren.Was bedeutet für dich Heimat?Kronstadt ist meine Heimat, die Atmosphäre der historischen Bauten, das Grün drum herum, die Mentalität der Menschen. Hier fühle ich mich zu Hause.Was bringst du mit im Gepäck von dieser langen Reise durch die deutschen Lande?Ich habe viel gelernt, auch dass man im Leben nie auslernt. Hier in Siebenbürgen stoße ich auf sehr konservative, um nicht zu sagen hinterwäldlerische Vorstellungen von Familie und von Zusammenleben. Deshalb will ich den Schritt in die Politik wagen, um mit Hilfe von kulturellen Projekten etwas mehr Modernität in die Gesellschaft zu bringen. Wir konnten für das Wahljahr 2024 die Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung gewinnen, insbesondere mit Schulungen zu Public Speaking. Das gibt uns mehr Professionalität für den Wahlkampf. Olivia Grigoriu, unsere Vorsitzende, ist auch eine Rückkehrerin. Sie lebte in Hanau bei Frankfurt und studierte in Aachen.Ich treffe Olivia zusammen mit den anderen 15 Freiwilligen der „Allianz vereint für Kronstadt“ („Alianţa uniţi pentru Brașov“). Pünktlich um halb sechs, wie vereinbart, versammeln sie sich, machen ein Gruppenfoto, wünschen sich gegenseitig viel Erfolg und schwirren in kleinen Gruppen los. Leider kann Allen Coliban an diesem Tag nicht dabei sein. Auf die Frage, warum sie nach Kronstadt zurückgekommen sei, antwortet Olivia, dass sie sich nach ihrem Studium der Politikwissenschaft und Soziologie an der RWTH Aachen in Rumänien mehr Chancen ausgerechnet hat, was sich dann auch bewahrheiten sollte: zurzeit arbeitet sie erfolgreich als Beraterin und Auditorin für die Einhaltung international anerkannter Informationssicherheitsmanagement- und Datenschutzverordnungssysteme (wie etwa ISO 27001 und DSGVO). Olivia gelingt es, die Rolle der Mutter von zwei Kindern (fünf und acht Jahre alt) mit ihrem Beruf zu vereinen. Zudem ist sie im Ehrenamt Vorsitzende des Kronstädter Ortsforums. Sie wohnt in Bartholomä, unweit von dem Viertel, wo an diesem Tag drei von fünf Kandidaten Unterschriften sammeln. Die Themen, die die Menschen in diesem Viertel interessieren, sind Bildung, die Erreichbarkeit von Kitas und Grundschulen, Grünanlagen, Umweltverschmutzung, Verkehr. Diesen Herausforderungen will sich Bürgermeister Coliban auch in der neuen Legislaturperiode stellen. Sein Wahlslogan lautet: „Wähle die Zukunft Kronstadts“ (Alege viitorul Brașovului). Dazu wollen auch die fünf Kandidaten des Ortsforums Kronstadt sowie Bernhard Heigl vom Kreisforum beitragen, die an diesem Tag ihren Feierabend für die politische Arbeit opfern.

Brunhilde Böhls