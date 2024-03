Ramona Iulia Chiriac tritt als Spitzenkandidatin bei der Europawahl an

Bukarest – Ramona Iulia Chiriac tritt als Spitzenkandidatin der rumänischen Regierungskoalition, bestehend aus PSD und PNL, bei der Europawahl am 9. Juni an.

Iulia-Ramona Chiriac, Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Bukarest, übermittelte ein Grußwort beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2022 in Dinkelsbühl. Foto: Christian Schoger

Die seit 2008 aktive Karrierediplomatin gilt vor allem im Bereich der Europapolitik als hocherfahren. Bis Juli 2021 war Chiriac ein knappes Jahrzehnt lang als Konsulin und dann als Generalkonsulin von Rumänien in München tätig. Hier lernte sie die Siebenbürger Sachsen näher kennen und schätzen, wie sie in ihrem Grußwort beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2022 in Dinkelsbühl erklärte ( diese Zeitung berichtete).Seit 2021 leitet Ramona Iulia Chiriac die Vertretung der Europäischen Kommission in Rumänien. Mitte März 2024 suspendierte sie sich vom Amt und beantragte unbezahlten Urlaub, um bei der Europawahl als Spitzenkandidatin der Koalition antreten zu können, meldet die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien