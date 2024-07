22. Juli 2024

Herzliche Einladung zum Sommerfest in der Kirchenburg Großau

Im Rahmen des Großen Sachsentreffens vom 2.-4. August in Hermannstadt findet am 5. August in der Kirchenburg Großau ein Sommerfest statt.

Ab 11.00 Uhr erfreut die Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg unter der Leitung von Michael Bielz die Gäste der Kirchenburg bei einem Platzkonzert mit vertrauten Klängen. Die in der Tradition der siebenbürgischen Blasmusiken arrangierten Musikstücke werden ergänzt durch Tänze der Trachtentanzgruppe.



Die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg (Gruppenleitung Annekatrin Streifert, Tanzleitung Ros­witha Bartel) freut sich das erste Mal in Großau dabei sein zu dürfen und das Sommerfest mit ihrer Darbietung zu bereichern. „Das Ziel der Tanzgruppe ist es, bis heute gemeinsam Freude und Spaß am Tanzen zu haben, die siebenbürgischen Volkstänze und Trachten zu wahren und zu pflegen als auch Botschafter der alten und neuen Heimat zu sein.“



Die Großauer Geschichte hören die Gäste bei der Kirchburgführung, Groß­auer Geschichten beim Verweilen in der Heimatstube in der ehemaligen Burghüterwohnung. Ein MUSS ist der kulinarische und gesellige Aufenthalt im Speckturm.



Um 16.00 Uhr wird vom Griessner Stadl aus der Steiermark das Theaterstück „PROTESTANEN vertreibung aus der heimath“ von Thomas Perle in der Pfarrscheune aufgeführt. „Wir stellen ein Stück vergessener Geschichte von Stadl an der Mur auf die Bühne. Es gelingt Thomas Perle und der Inszenierung von Martin Kreidt ein historisches Thema so aufzubereiten, dass es über die Zeiten hinweg zum Publikum spricht, ohne zu sehr um szenische Aktualisierung bemüht zu sein. Die Protestanten waren mutig und bereit alles für ihren Glauben auf sich zu nehmen, um in ein – wie sie glaubten – neues, freies Leben zu gehen. Auch diese Bewegungen sind uns heute nicht fremd.“



Für die Mitglieder des Theater-Ensembles Griessner Stadl ist es eine große Ehre, dieses Theaterstück in Großau aufführen zu können. Im Anschluss an die Aufführung freuen sie sich auf gute Gespräche. In der Kirchenburg wird bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Essen und Getränke werden vor Ort angeboten. Die Kirchengemeinde Großau und die Heimatortsgemeinschaft Großau e.V. (Internetseite: www.grossau.de) freuen sich auf einen gemütlichen Tag mit Freunden.

