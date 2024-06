Europawahlen: Rumänien organisiert dichtes Netzwerk von Wahllokalen in Deutschland

Am Sonntag, dem 9. Juni, können zwischen 7.00 und 22.00 Uhr wahlberechtigte rumänische Staatsangehörige in 87 Wahllokalen in Deutschland die Vertreter Rumäniens ins Europäische Parlament wählen. Es ist die höchste Zahl an Wahlmöglichkeiten, die ein ausländischer Staat auf dem Gebiet der Bundesrepublik in Zusammenarbeit mit den bundesdeutschen Behörden anbietet.

Der Festumzug des Heimattags der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl wurde am Pfingstsonntag, dem 19. Mai, kurz unterbrochen, um ein Zeichen für die Europawahlen vom 9. Juni zu setzen, von links: Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, die rumänische Generalkonsulin in München, Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, und der Dinkelsbühler Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer. Foto: Thomas Staufinger

Allein die Botschaft von Rumänien in Berlin wird 17 Wahllokale in zwölf Städten organisieren: Berlin (3), Hamburg (2), Lübeck, Kiel, Bremen, Sögel, Quakenbrück (2), Hannover (2), Braunschweig, Erfurt, Dresden und Leipzig. Weitere Wahlbüros werden von den Generalkonsulaten von Rumänien in Bonn, München und Stuttgart in ihrem Einzugsbereich angeboten. Dabei wird die geographische Verteilung der etwa eine Million in Deutschland lebenden rumänischen Staatsbürger berücksichtigt.Das rumänische Generalkonsulat in München veranstaltet eines der umfangreichsten externen Wahlnetzwerke, nämlich 31 Wahllokale bayernweit. Mit Unterstützung der Stadt Dinkelsbühl wird ein Wahllokal im Kleinen Schrannensaal, Weinmarkt 7, eingerichtet. „Dies wird von der Generalkonsulin Rumäniens und insbesondere von den Rumänen, die in der Gegend leben und hier ihr Wahlrecht ausüben können, sehr geschätzt“, teilt die Stadt der Siebenbürgischen Zeitung mit. Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer erklärt: „Die Stadt Dinkelsbühl freut sich, dass eines von 31 Wahllokalen in ganz Bayern in Dinkelsbühl eingerichtet wird, und heißt alle wahlberechtigten Rumänen ganz herzlich zur Stimmabgabe willkommen.“Die Wahlbedingungen erläutert das Generalkonsulat von Rumänien in München in einer Pressemitteilung: „Willkommen sind alle rumänischen Staatsbürger, die sich in Bayern bzw. Deutschland befinden, hier ihren Wohnsitz haben oder einfach auf Reise sind. Sie müssen lediglich volljährig sein und einen gültigen Personalausweis oder Reisepass besitzen. In den Wahllokalen wird die Stimmabgabe durch den Einsatz von SIMPV, einem IT-System zur Überprüfung der Wahlbeteiligung und zur Verhinderung illegaler Stimmabgaben, erheblich erleichtert. Alles ist sicher, geschützt und sehr schnell. Jede Stimme zählt und ist eine Chance, Einfluss auf die Zukunft zu nehmen. Jede Stimme ist wichtig für den demokratischen Prozess. Demokratie braucht Beteiligung, um stark und wirklich repräsentativ zu sein.“

S. B.

Die deutschlandweiten Wahllokale Rumäniens können Sie hier als pdf-Datei oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/photo/?fbid=755948190044520&set=a.563551722617502&locale=ro_RO abrufen.Infos über den Wahlvorgang in Bayern unter https://www.facebook.com/consulat.munchen