



5. Dezember 2025

„offbeat“ lädt zu Probewochenende in Dinkelsbühl

Mit einem stimmungsvollen Auftritt beim Volkstanzwettbewerb der SJD am 25. Oktober legte die Musikgruppe „offbeat“ ihren letzten Auftritt in diesem Jahr hin.

Gruppenbild von „offbeat“ beim Volkstanzwettbewerb. Foto: Rhea Klein Die Gruppe begleitete den feierlichen Aufmarsch der Trachtenträger mit einer Auswahl beliebter siebenbürgischer und deutscher Blasmusikstücke und sorgte bei der Siegerehrung mit „Bella Napoli“ und einem mitreißenden 80er-Jahre-Medley, darunter „Skandal im Sperrbezirk“ und „Sternenhimmel“, für ausgelassene Stimmung. Der musikalische Beitrag wurde von den Tanzgruppen, insbesondere den Gewinnern, begeistert aufgenommen.



Nun richtet sich der Blick nach vorn: Vom 24. bis 26. April 2026 findet das vierte Probewochenende der SJD-Musikgruppe „offbeat" statt, diesmal in Dinkelsbühl. Eingeladen sind alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ihr Instrument sicher beherrschen und Lust haben, Teil der Musikgruppe „offbeat" zu werden. Ob neue Gesichter oder vertraute Mitglieder, alle sind herzlich willkommen! Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die genauen Anmeldedaten folgen Anfang 2026. Bei Fragen steht das Team gerne unter musik[ät]sjd-siebenbuerger.de zur Verfügung. Dieses Projekt wird durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums gefördert. Save the Date – wir freuen uns auf euch! Paul Schuster

