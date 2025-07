Busreise zum ersten Bogeschdorfer Weinfest

Das erste Bogeschdorfer Weinfest findet am 13. September, 15.00-24.00 Uhr, und am 14. September, 11.00-18.00 Uhr, statt Schon am 2. September gibt es am Vormittag eine Weinlese für geladene Gäste und ab 18.00 Uhr ein Weinseminar mit Weinprobe (Anmeldung erforderlich per E-Mail: terraregis [ät] web.de).

Busreise nach Siebenbürgen

Eröffnet wird das Weinfest am 13. September um 15.00 Uhr. 15.15 Uhr: Tanz- und Musikdarbietungen: Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe aus Bayern, Tanzgruppe und Blaskapelle der „Projektgruppe Haferland“, Lehrertanzgruppe Hermannstadt u.a. Tanzabend mit Trio Saxones ab 18.30 Uhr. Eintritt: 50 Lei (10 Euro). Veranstaltungsort: Terra Regis, Str. Principală 101, Bogeschdorf (Băgaciu). Am 14. September, 10.00 Uhr: Gottesdienst in der Kirche von Bogeschdorf mit anschließendem Trachtenumzug. 11.00-18.00 Uhr: Weinfest mit musikalischer Begleitung. 11.15 Uhr: Tanzdarbietungen. 14.00 Uhr: Vorführung des „Stolzenburger Hochzeitsbrauchs“.Eine Busreise bietet das Reiseunternehmen Werner Klusch, München, anlässlich des Weinfestes vom 11.-19. September an. Abfahrt am 11. September um 8.00 Uhr aus München, Übernachtung in Ungarn. Am 12. September erreicht der Bus Mediasch (zwei Übernachtungen). Am 13. September: Ausflug nach Bogeschdorf zu Mostverkostung, Seminaren und Ball. 14. September, 10.00 Uhr Gottesdienst und kulturelles Programm in Bogeschdorf; Weiterfahrt nach Kronstadt (zwei Übernachtungen). Ausflug zu Schloss Peleș in Sinaia am 15. September. Der nächste Vormittag steht in Kronstadt zur freien Verfügung; am Nachmittag Weiterfahrt nach Hermannstadt (zwei Übernachtungen) mit Zwischenstopp in Albota (Fischzucht). 17. September: Abendessen im Restaurant Dobrun. 18. September, 13.00 Uhr Heimreise; Ankunft in München am Freitag. Im Preis von 750 Euro sind sieben Übernachtungen (mit Frühstück) und ein Abendessen im Restaurant Dobrun in Hermannstadt enthalten. Anmeldefrist: 20. August (verlängert).Infos und Anmeldung beim Reiseunternehmen Werner Klusch, Telefon: (089) 3161290, E-Mail: info [ät] wkbusreisen.de. Es kann auch nur die Hin- und Rückreise gebucht werden (Fahrpreis auf Anfrage).