Erstes Bogeschdorfer Weinfest: Busreise für alle

Das erste Bogeschdorfer Weinfest findet am Samstag, dem 13. September, 15.00-24.00 Uhr, und Sonntag, den 14. September, 11.00-18.00 Uhr, als öffentliche Veranstaltung statt. Dazu sind alle eingeladen, auch ohne Anmeldung. Bei anderen Teilen des folgenden Programms ist eine Anmeldung jedoch erforderlich, z.B. beim Weinseminar am Freitag.

9.00 bis 12.00 Uhr: Weinlese für geladene Gäste

18.00-23.00 Uhr: Weinseminar und Weinprobe – öffentlich, Anmeldung per E-Mail: terraregis [ät] web.de

15.00 Uhr: Eröffnung des Weinfestes, Anmeldung nicht erforderlich

15.15 Uhr: Tanz- und Musikdarbietungen: Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe aus Bayern (SJD), Tanzgruppe und Blaskapelle der „Projektgruppe Haferland“ Bayern, Lehrertanzgruppe aus Hermannstadt, Tanzgruppe des Deutschen Forums, Rumänische Volkstanzgruppe, Ungarische Volkstanzgruppe

18.30-24.00 Uhr Tanzabend mit der Musikband Trio Saxones, Eintritt: 50 Lei (10 Euro). Kommen Sie gerne in Ihrer volkstümlichen Tracht oder im Dirndl.

10.00 Uhr: Gottesdienst in der evangelischen Kirche von Bogeschdorf mit anschließendem Trachtenumzug. Trachtenträger sind erwünscht!

11.00-18.00 Uhr: Bogeschdorfer Weinfest mit musikalischer Begleitung bei Terra Regis, Str. Principală 101, und auf der Straße (abgesperrter Bereich).

11.15 Uhr: Tanzvorführung der sächsischen, rumänischen und ungarischen Formationen

14.00 Uhr: Highlight: Vorführung des „Stolzenburger Hochzeitsbrauchs, der Jungfrauentanz um Mitternacht“ Die Gäste werden gebeten, ihren Pkw an einem geeigneten Platz in der Dorfmitte zu parken. Für Wohnmobile stehen zehn Stellplätze zur Verfügung, die per E-Mail oder telefonisch bestellt werden müssen (siehe Kontaktdaten weiter oben).

Busreise nach Siebenbürgen: Bogeschdorf und andere Reiseziele vom 11.-19. September

: Terra Regis, Str. Principală 101, 547090 Bogeschdorf (Băgaciu), Telefon: (0049-176) 63209293, (0049-179) 6628201, E-Mail: terraregis [ät] web.de, Internet: www.terraregis.de Reisebeginn: 8.00 Uhr Abfahrt aus München, Übernachtung in UngarnNach dem Frühstück (in Ungarn) fahren wir in Richtung Mediasch, wo zwei Übernachtungen geplant sind. Nach der Ankunft im Hotel steht der restliche Tag zur freien Verfügung.Am Samstag unternehmen wir einen Ausflug nach Bogeschdorf, wo uns eine interessante Mostverkostung erwartet, ergänzt durch spannende Seminare und Erläuterungen zur lokalen Weinproduktion. Den Abend lassen wir mit einem Ball im Rahmen des Weinfestes in Bogeschdorf ausklingen.Um 10.00 Uhr besuchen wir den Gottesdienst und nehmen im Anschluss an einem kulturellen Programm auf dem Marktplatz in Bogeschdorf teil. Am späten Nachmittag fahren wir weiter nach Kronstadt.Ausflug zum Schloss Peleș in SinaiaDer Vormittag steht zur freien Verfügung, z.B. um Kronstadt auf eigene Faust zu erkunden. Am Nachmittag fahren wir weiter in Richtung Hermannstadt mit einem Zwischenstopp in Albota, wo wir eine Fischzucht besichtigen. In Hermannstadt beziehen wir unser Hotel und lassen uns von der charmanten Atmosphäre der Stadt verzaubern.Der Tag steht den Reisenden zur freien Verfügung. Am Abend gemeinsames Abendessen im Restaurant Dobrun, wo wir den Tag in geselliger Runde ausklingen lassen.Nach dem Frühstück können letzte Einkäufe auf dem Markt oder in der Stadt erledigt werden, bevor wir gegen 13.00 Uhr die Heimreise antreten. Die Ankunft in München ist für Freitagmorgen geplant.Im Preis von 750 Euro pro Person sind folgende Leistungen enthalten: Fahrt im modernen Fernreisebus, eine Übernachtung mit Frühstück in Ungarn, sechs Übernachtungen in Drei-Sterne-Hotels mit Frühstück in Siebenbürgen im Doppelzimmer (Einzelzimmer auf Anfrage), Abendessen im Restaurant Dobrun in Hermannstadt.: 15. Juli. Mindestteilnehmerzahl: 30 Personen.beim Reiseunternehmen Werner Klusch, Schwarzanger 14a, 80939 München, Telefon: (089) 3161290, E-Mail: info [ät] wkbusreisen.de.Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, behält sich das Busunternehmen das Recht vor, die Reise bis spätestens 14 Tage vor dem Abreisetermin abzusagen. Wir empfehlen daher, sich frühzeitig anzumelden. Jeder Reisende kann entweder die gesamte Tour mitmachen oder nur die Hin- und Rückreise buchen (Fahrpreis auf Anfrage). Programmänderungen sind möglich.Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern, organisiert eine Busreise mit Weinleseseseminar, siehe Ausschreibung in der Siebenbürgischen zeitung Online vom 24. März 2025.