Internet erleichtert Reiseplanung mit Bus und Bahn in Rumänien

In Rumänien bieten etwa 2000 Unternehmen lokale, nationale und internationale Busverbindungen an. Ein großer Teil davon hat seine Fahrplandaten bei https://www.autogari.ro und https://bileteria.ro eingestellt. Damit bieten diese Plattformen einen mit zahlreichen Suchfunktionen versehenen Überblick der Direkt- und Umsteigeverbindungen zwischen den Ortschaften Rumäniens an. Auch der Kauf von Fahrkarten ist möglich.

Einige – auch große – Anbieter von Busverbindungen scheinen in der Übersicht zu fehlen. Über die Gründe hierfür kann nur spekuliert werden. Es ist daher sinnvoll, auch anderweitig nach Busverbindungen zu recherchieren.Neben der weiterhin dominierenden staatlichen Eisenbahngesellschaft CFR haben sich in den letzten Jahren private Bahnbetreiber etabliert, die sowohl Regional- als auch Fernverkehr auf dem Schienennetz Rumäniens anbieten. Kürzlich ist ein Internet-Angebot freigeschaltet worden, über welches das Zugangebot verschiedener Betreibergesellschaften in einem Fahrplan abgerufen werden kann. Über die Internet-Präsenz https://bilete.infofer.ro/ro-RO/Itineraries können auch Fahrkarten der teilnehmenden Anbieter erworben werden. Wer nur die Fahrtangebote einzelner Bahngesellschaften abrufen will, kann dies unter anderem über folgende Internet-Adressen tun: https://www.cfrcalatori.ro

