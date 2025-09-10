



10. September 2025

Sachsentreffen in Zeiden

Das Sachsentreffen 2025 findet am 19. und 20. September in Zeiden statt und steht unter dem Motto „Freiheit macht den Unterschied“. Im Mittelpunkt stehen die Russlanddeportation vom Januar 1945 sowie die Person des Zeidner Flugpioniers Albert Ziegler (1888-1946). Im Programm sind eine Podiumsdiskussion zum Motto des Sachsentreffens, ein Dialogvortrag von Dr. Harald Roth (Leiter des Deutschen Kulturforums östliches Europa e.V. in Potsdam) und Thomas Șindilariu (Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens) zum Thema „Alternative Wahrheiten: 800 Jahre Deutschordensstaat Großkumanien“ sowie die Vorführung des Dokumentarfilms „Das Große Sachsentreffen 2024“ von Eduard Schneider vorgesehen.

Das Sachsentreffen 2025 wird in Zeiden rund um die Kirchenburg und die benachbarte Promenade stattfinden. Die Drohnenaufnahme machte Rudolf Girst im August 2022.[/bildz] Am Samstag, dem 20. September, wird Dr. Harald Roth die Honterusmedaille für sein Lebenswerk und seine besonderen Verdienste um die siebenbürgische Gemeinschaft verliehen. Außerdem wird das Theaterstück in sächsischer Mundart „Droa Fronjderkniecht" von Hans Lienert von der Theatergruppe aus Geretsried aufgeführt. Zum Abschluss des Sachsentreffens läuft die Festgemeinschaft den Zeidner Wunderkreis zu Blasmusik ab.

Zeiden, 19.-20. September

Programm

Freitag, 19. September

16.00 Uhr Führung durch Kirche und Kirchenburg (Treffpunkt Kircheneingang)

17.00 Uhr Eröffnung des Sachsentreffens, Kulturhaus

• Gesprächsrunde zum Tanztheater „Gleis 3“ mit Heike Schuster (Choreographin), Hannelore Baier (Historikerin), Christiane Böhm (ifa-Kulturmanagerin, Moderation)

• „Gleis 3“, Tanztheater zur Russlanddeportation

• Musikalische Einlage

• Der Zeidner Flugpionier Albert Ziegler, Vortrag von Rainer Lehni (Nachbarvater der Zeidner Nachbarschaft)

19.00 Uhr Enthüllung einer Gedenktafel für Albert Ziegler, Langgasse Nr. 133

ab 19.30 Uhr Tanzunterhaltung im Saal (Zinphony-Band und Trio Saxones); Einlass ab 19.00 Uhr



Samstag, 20. September

ab 9.00 Uhr Stände auf dem Marktplatz

ab 9.30 Uhr Kinderprogramm

10.00-11.30 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche, anschließend Blasmusik im Kirchhof

11.30 Uhr Aufmarsch der Trachtengruppen im Zentrum

ab 12.00 Uhr Kulturprogramm mit Tanzgruppen und Blasmusik auf der Bühne neben der Kirchenburg

13.30 bis 15.30 Uhr Festveranstaltung, Kulturhaus

• Podiumsdiskussion zum Motto des Sachsentreffens „Freiheit macht den Unterschied“, Moderation: Benjamin Józsa (Geschäftsführer des DFDR)

• Musikalische Einlage

• Verleihung der Honterusmedaille an Dr. Harald Roth (Direktor des Deutschen Kulturforums östliches Europa), Laudatio Benjamin Józsa

• Musikalische Einlage

• „Alternative Wahrheiten: 800 Jahre Deutschordensstaat Großkumanien“, Vortrag von Dr. Harald Roth und Thomas Șindilariu (Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen)

• Retrospektive – Aktivitäten der siebenbürgisch-sächsischen Jugendvereine

14.00 Uhr Führung im Museum der Zeidner Traditionen (beim Eingang zur Kirchenburg)

15.00 Uhr Führung durch Kirche und Kirchenburg (Treffpunkt Kircheneingang)

15.30 Uhr „Das Große Sachsentreffen 2024“. Dokumentarfilm von Eduard Schneider, Kirche

16.30 Uhr Theatervorstellung „Droa Fronjderkniecht“ von Hans Lienert, Theatergruppe Geretsried, Kulturhaus

17.45-18.45 Uhr Wanderung zum Schulfest (Wunderkreis und Blasmusik)



Museum Zeiden, Öffnungszeiten: Freitag 12.30-20.00 Uhr, Samstag 12.30-16.30 Uhr



Verpflegung kann am Freitag ab 19.00 Uhr im Saal und am Samstag ab 12.00 Uhr an den Ständen auf dem Marktplatz gekauft werden. Die Verpflegung der Kulturgruppen und Ehrengäste erfolgt in gesonderten Bereichen am Platz vor der Bühne.



Veranstalter: Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen; Demokratisches Forum der Deutschen im Kreis Kronstadt und Ortsforum Zeiden; Evangelische Kirche A.B. in Rumänien und Kirchengemeinde Zeiden; Zeidner Nachbarschaft; Bürgermeisteramt Zeiden



