Sachsentreffen in Zeiden

Das Sachsentreffen 2025 findet am 19. und 20. September in Zeiden statt und steht unter dem Motto „Freiheit macht den Unterschied“. Im Mittelpunkt stehen die Russlanddeportation vom Januar 1945 sowie die Person des Zeidner Flugpioniers Albert Ziegler (1888-1946). Im Programm sind eine Podiumsdiskussion zum Motto des Sachsentreffens, ein Dialogvortrag von Dr. Harald Roth (Leiter des Deutschen Kulturforums östliches Europa e.V. in Potsdam) und Thomas Șindilariu (Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens) zum Thema „Roads not taken: 800 Jahre Deutschordensstaat Rumänien“ sowie die Vorführung des Dokumentarfilms „Das Große Sachsentreffen 2024“ von Eduard Schneider vorgesehen.

Das Sachsentreffen 2025 wird in Zeiden rund um die Kirchenburg und die benachbarte Promenade stattfinden. Die Drohnenaufnahme machte Rudolf Girst im August 2022.

Am Samstag, dem 20. September, wird Dr. Harald Roth die Honterusmedaille für sein Lebenswerk und seine besonderen Verdienste um die siebenbürgische Gemeinschaft verliehen. Außerdem wird das Theaterstück in sächsischer Mundart „Droa Fronj der kniecht“ von Hans Lienert von der Theatergruppe aus Geretsried aufgeführt. Zum Abschluss des Sachsentreffens läuft die Festgemeinschaft den Zeidner Wunderkreis zu Blasmusik ab.

ADZ

16.00 Uhr Führung durch Kirche und Kirchenburg (Treffpunkt Kircheneingang)17.00 Uhr Eröffnung des Sachsentreffens, Kulturhaus• „Gleis 3“, Tanztheater zur Russlanddeportation• Gesprächsrunde zum Tanztheater: Heike Schuster (Choreographin), Hannelore Baier (Historikerin), Christiane Böhm (ifa-Kulturmanagerin, Moderation)• Musikalische Einlage• Der Zeidner Flugpionier Albert Ziegler, Vortrag (Rainer Lehni)19.00 Uhr Führung im Zeidner Museumab 19.30 Uhr Tanzunterhaltung im Saal (Zinphony-Band und Trio Saxones); Einlass ab 19.00 Uhrab 9.00 Uhr Stände auf dem Marktplatzab 9.30 Uhr Kinderprogramm10.00-11.30 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche, anschließend Blasmusik im Kirchhof11.30 Uhr Führung durch Kirche und Kirchenburg (Treffpunkt Kircheneingang)11.30 Uhr Aufmarsch der Trachtengruppen im Zentrumab 12.00 Uhr Kulturprogramm mit Tanzgruppen und Blasmusik auf der Bühne neben der Kirchenburg (inkl. Grußworte Radu Nebert, rum. Offizialitäten, Ovidiu Ganț, Thomas Șindilariu)13.30 Uhr Festveranstaltung, Kulturhaus• Podiumsdiskussion zum Motto des Sachsentreffens „Freiheit macht den Unterschied“ (Teilnehmer: Radu Nebert, Rainer Lehni, Ilse Welther, Manfred Schuller, Botschafter, Konsuln, Moderation: Benjamin Józsa)• Musikalische Einlage• Verleihung der Honterusmedaille an Dr. Harald Roth, Laudatio Benjamin Józsa• Musikalische Einlage• „Roads not taken: 800 Jahre Deutschordensstaat Rumänien“ (Vortrag von Dr. Harald Roth und Thomas Șindilariu)• Retrospektive – Aktivitäten der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendvereine15.00 Uhr Führung durch Kirche und Kirchenburg (Treffpunkt Kircheneingang)15.30 Uhr „Das Große Sachsentreffen 2024“. Dokumentarfilm von Eduard Schneider, Kirche16.30 Uhr Theatervorstellung, Theatergruppe aus Geretsried, Kulturhaus17.00-18.00 Uhr Wanderung zum Schulfest mit Wunderkreis; BlasmusikMuseum Zeiden, Öffnungszeiten: Freitag 16.00-20.00 Uhr, Samstag 12.30-16.30 UhrVerpflegung kann am Freitag ab 19.00 Uhr im Saal und am Samstag ab 12.00 Uhr an den Ständen auf dem Marktplatz gekauft werden. Die Verpflegung der Kulturgruppen und Ehrengäste erfolgt in gesonderten Bereichen am Platz vor der Bühne.Veranstalter: Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen; Demokratisches Forum der Deutschen im Kreis Kronstadt und Ortsforum Zeiden; Evangelische Kirche A.B. in Rumänien und Kirchengemeinde Zeiden; Zeidner Nachbarschaft; Bürgermeisteramt Zeiden