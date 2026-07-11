



11. Juli 2026

Orgelsommer in der Kirchenburg Großau

In der reichen Orgellandschaft Siebenbürgens beeindruckt die 2022 restaurierte Hahn-Orgel in der evangelischen Kirche Großau nicht nur durch ihre leuchtenden Farben, sondern auch durch ihre beindruckende Klangfarbe. Meisterhände aus der ganzen Welt kommen gern und nehmen die Zuhörer mit ihrem bezaubernden Spiel in ihren Bann.

„Großau mit Herz“, 2025. Foto: Amalie Erdös (Klausenburg) Von Juli bis September 2026 finden im Rahmen der Sommer-Orgelkonzert-Reihe sechs 50-minütige Konzerte statt. Brita Falch Leutert, Kantorin der Stadtkirche Hermannstadt, und Jürg Leutert, Musikwart der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, ist es zum dritten Mal in Folge gelungen, Musiker aus ganz Europa für diese Konzert-Reihe zu gewinnen:





16. Juli: Vlad Năstase, Bukarest

30. Juli: Volker Jäkel und Gert Anklam, Orgel und Saxofon, Berlin

13. August: Klaus Dieter Untch, Zeiden

27. August: Ekaterina Kofanova, Bern

18. September: Brita Falch Leutert und Jürg Leutert, Hermannstadt



Im Anschluss an die Konzerte kann man in der Kirchenburg verweilen, die wunderbare Atmosphäre und im legendären Speckturm siebenbürgische Kulinarik genießen.



Das Konzert am 13. August ist gleichzeitig der Großauer Programmpunkt der „Festtage in Siebenbürgen“ der Regionalgruppe Hermannstadt/ Harbachtal im Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. Dem Konzert gehen ab 16.00 Uhr geführte Besichtigungen der Kirchenburg und eine Ausstellung der Nachbarschaftstruhen voran. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Die Veranstalter bitten und freuen sich über einen Unkostenbeitrag.



Der Großauer Orgelsommer ist eine Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. Großau in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Neppendorf, des Evangelischen Bezirkskonsistoriums Hermannstadt und der HOG Großau e.V. Möglich wurde sie durch die großzügige finanzielle Unterstützung des Kreisrates Hermannstadt. Herzlichen Dank an alle Beteiligten für ihr Dazutun zum Gelingen des Orgelsommers!



Mit großer Vorfreude auf schöne musikalische Sommerabende in der Kühle der Großauer Kirchenburg für das Projektteam Von Juli bis September 2026 finden im Rahmen der Sommer-Orgelkonzert-Reihe sechs 50-minütige Konzerte statt. Brita Falch Leutert, Kantorin der Stadtkirche Hermannstadt, und Jürg Leutert, Musikwart der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, ist es zum dritten Mal in Folge gelungen, Musiker aus ganz Europa für diese Konzert-Reihe zu gewinnen:Vlad Năstase, BukarestVolker Jäkel und Gert Anklam, Orgel und Saxofon, BerlinKlaus Dieter Untch, ZeidenEkaterina Kofanova, BernBrita Falch Leutert und Jürg Leutert, HermannstadtIm Anschluss an die Konzerte kann man in der Kirchenburg verweilen, die wunderbare Atmosphäre und im legendären Speckturm siebenbürgische Kulinarik genießen.Das Konzert amist gleichzeitig der Großauer Programmpunkt der „Festtage in Siebenbürgen“ der Regionalgruppe Hermannstadt/ Harbachtal im Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. Dem Konzert gehen ab 16.00 Uhr geführte Besichtigungen der Kirchenburg und eine Ausstellung der Nachbarschaftstruhen voran. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Die Veranstalter bitten und freuen sich über einen Unkostenbeitrag.Der Großauer Orgelsommer ist eine Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. Großau in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Neppendorf, des Evangelischen Bezirkskonsistoriums Hermannstadt und der HOG Großau e.V. Möglich wurde sie durch die großzügige finanzielle Unterstützung des Kreisrates Hermannstadt. Herzlichen Dank an alle Beteiligten für ihr Dazutun zum Gelingen des Orgelsommers!Mit großer Vorfreude auf schöne musikalische Sommerabende in der Kühle der Großauer Kirchenburg für das Projektteam Dagmar Baatz

Schlagwörter: Großau, Konzertreihe, Orgel

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