



10. April 2026

Vergiss mein nicht! Wiedersehen der Großauer

Liebe Großauer Gemeinschaft, liebe Freunde, es heißt, dass Augen, die sich nicht mehr sehen, sich vergessen würden. Immer wieder passiert uns das, wenn wir unverhofft einem Großauer begegnen: Wir erkennen vielleicht die Augen, aber der Name ist entschwunden. Vergiss mein nicht! Es ist Zeit für ein Wiedersehen! Mit deinem Kränzchen, deinem Jahrgang, deiner Nachbarschaft, deinen Verwandten, deinen alten und neuen Freunden, die du vielleicht als Teilnehmer beim Oktoberfestumzug 2025 in München kennengelernt hast.

10. Oktober 2026 können wir uns alle wiedersehen beim 20. Großauer Treffen in 86508 Rehling. Wir bereiten alles vor! Kommt! Gerne reservieren wir einen Tisch für euch! Für euch dabei sind Pfarrer i.R. Mathias Stieger, die Großauer Blasmusik und abends beim Ball „TraunSound“.



Davor aber werden wir ein wenig in Großau verweilen. Im Rahmen der Feststage um Hermannstadt und Harbachtal sind wir am 13. August ab 16.00 Uhr zum Großauer Orgelsommer-Konzert mit anschließendem gemütlichem Beisammensein in der Groß­auer Kirchenburg eingeladen.



Vor den Sommerferien besteht die Möglichkeit, sich vom 3.-5. Juli zur Wanderung in der (Ur)Heimat der Siebenbürger Landler in Gosau/Österreich zusammenzufinden. Veranstalter: Ev. Bildungswerk Oberösterreich, Kontakt und Info: office [ät] ebw-ooe.at.



Am Pfingstsonntag, dem 24. Mai, nimmt die Großauer Trachtengruppe am Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl teil. Zur Vorbereitung der Teilnahme findet am 18. April der Großauer Trachten-Workshop „Basics für deine Tracht – Grundlagen & Feinheiten“ in Heidenheim statt.



Für manche von uns ist das Wiedersehen beim Arbeitseinsatz ein MUSS: Diese Tage in Großau sind nicht nur Tradition geworden, sondern auch legendär. Vom 29. April bis 3. Mai findet der elfte Arbeitseinsatz in der Kirchenburg und am Friedhof statt.



Am 6. Januar 2027 finden wir uns beim Gottesdienst in der Stadtkirche Karlsruhe ein, der von der Siebenbürgischen Kantorei und den Großauer Leuchtersängern mitgestaltet wird. Die Sänger sind eine starke Gruppe, doch auch sie suchen Verstärkung aus den nachkommenden Generationen.



Weitere Informationen und Anmeldungen sind auf www.grossau.de zu finden. Gerne auch per E-Mail über kontakt [ät] grossau.de. Für alle Neugierigen/Unentschlossenen gilt: Kommt und schaut! Verbunden in Gemeinschaft, verwurzelt in Großau! Amkönnen wir uns alle wiedersehen beim 20. Großauer Treffen in 86508 Rehling. Wir bereiten alles vor! Kommt! Gerne reservieren wir einen Tisch für euch! Für euch dabei sind Pfarrer i.R. Mathias Stieger, die Großauer Blasmusik und abends beim Ball „TraunSound“.Davor aber werden wir ein wenig in Großau verweilen. Im Rahmen der Feststage um Hermannstadt und Harbachtal sind wir amab 16.00 Uhr zum Großauer Orgelsommer-Konzert mit anschließendem gemütlichem Beisammensein in der Groß­auer Kirchenburg eingeladen.Vor den Sommerferien besteht die Möglichkeit, sich vomzur Wanderung in der (Ur)Heimat der Siebenbürger Landler in Gosau/Österreich zusammenzufinden. Veranstalter: Ev. Bildungswerk Oberösterreich, Kontakt und Info: office [ät] ebw-ooe.at.Am Pfingstsonntag, dem, nimmt die Großauer Trachtengruppe am Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl teil. Zur Vorbereitung der Teilnahme findet am 18. April der Großauer Trachten-Workshop „Basics für deine Tracht – Grundlagen & Feinheiten“ in Heidenheim statt.Für manche von uns ist das Wiedersehen beim Arbeitseinsatz ein MUSS: Diese Tage in Großau sind nicht nur Tradition geworden, sondern auch legendär. Vomfindet der elfte Arbeitseinsatz in der Kirchenburg und am Friedhof statt.Amfinden wir uns beim Gottesdienst in der Stadtkirche Karlsruhe ein, der von der Siebenbürgischen Kantorei und den Großauer Leuchtersängern mitgestaltet wird. Die Sänger sind eine starke Gruppe, doch auch sie suchen Verstärkung aus den nachkommenden Generationen.Weitere Informationen und Anmeldungen sind auf www.grossau.de zu finden. Gerne auch per E-Mail über kontakt [ät] grossau.de. Für alle Neugierigen/Unentschlossenen gilt: Kommt und schaut! Verbunden in Gemeinschaft, verwurzelt in Großau! Euer Vorstand der HOG-Großau e.V.

Schlagwörter: Großau, HOG-Treffen

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