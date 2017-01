Kommentare zum Artikel

1 • kokel schrieb am 29.01.2017, 08:06 Uhr:

Beim Lesen dieses Artikels ist ein Kopfschütteln der ständige Begleiter. Auch wenn man in diesem Land gelebt hat, ist es trotzdem rätselhaft, dass solche Bestrebungen von Straferlässen immer noch aktuell sind, obwohl man sich eigentlich an die existierenden Regeln der EU halten sollte.



Ertaunlich it aber auch, dass eine Partei, die dies durchsetzen will, die letzten Wahlen mit großer Mehrheit gewonnen hat. Dies wirft m.E. auch ein negatives Bild auf all diejenigen, die sie gewählt haben, denn ihnen sollte doch bewusst gewesen sein, dass deren Vorsitzender ein Gauner von besonderem Kaliber ist... Armes Rumänien!