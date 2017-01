Erbitterter Kampf um den Rechtsstaat in Rumänien: Klaus Johannis wehrt sich gegen korruptes System

Staatspräsident Klaus Johannis ging mit Tausenden von Demonstranten auf die Straße, um gegen die Lockerung des Antikorruptionskampfes zu protestieren (Bukarest, 22. Januar 2017). Foto: Inquam Photos/ Liviu Florin Albei via REUTERS

Seit Wochen sorgen in Rumänien zwei von der Regierung geplante Dringlichkeitsverordnungen für Aufruhr. Die Dekrete wurden Mitte Januar vom neuen Justizminister Florin Iordache (PSD) angekündigt und zielen auf eine Schwächung des Kampfes gegen die Korruption. Sie sehen vor, dass alle Personen begnadigt werden, die zu Haftstrafen unter fünf Jahren verurteilt sind, und dass Korruption und Amtsmissbrauch straflos bleiben, wenn der Schaden unter 200.000 Lei (umgerechnet ca. 50.000 Euro) liegt. Die Regierung möchte zudem ein Gesetz abschaffen, das verurteilten Straftätern den Zugang zu staatlichen Ämtern verwehrt.Die PSD begründet ihren Vorstoß mit der Entlastung überfüllter rumänischer Gefängnisse. 2.500 Häftlinge würden von der Gesetzeslockerung profitieren, allerdings auch zahlreiche korrupte Politiker, ehemalige Minister, Parlamentarier und Bürgermeister, die Haftstrafen verbüßen oder riskieren. Auf diese Weise wäre das Strafregister mancher Leitfiguren der PSD, beispielsweise jenes des Ex-Premiers Victor Ponta, gelöscht. Auch die zweijährige Bewährungsstrafe, zu der PSD- und Unterhauschef Liviu Dragnea 2016 wegen Wahlmanipulation verurteilt wurde, wäre gestrichen. Dragnea könnte somit Ministerpräsident werden, ein Amt, das er mit aller Macht anstrebt.Staatschef Klaus Johannis gelang es am 18. Januar, die zwei Verordnungen vorerst zu verhindern, die die Regierung im Expressverfahren – ohne die üblichen Konsultationen von Parlament, Zivilgesellschaft und Experten – verabschieden wollte. Der Präsident wurde beim Sitz der Regierung wenige Minuten vor der wöchentlichen Kabinettsbesprechung vorstellig, führte zunächst ein Gespräch mit Premier Sorin Grindeanu (PSD) und Justizminister Iordache und übernahm anschließend zum ersten Mal die Leitung der Regierungssitzung (dazu berechtigt ihn Art. 87 der Verfassung). Johannis stellte vor der Presse klar, dass Premier Grindeanu ihm zugesichert habe, die Eilverordnungen „nicht ohne öffentliche Debatte“ auf die Tagesordnung einer Regierungssitzung zu setzen.Schon am selben Tag gingen zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen die Verordnungsentwürfe zu protestieren. Am Wochenende spitzte sich die Lage zu: Mehrere Zehntausend demonstrierten bei klirrender Kälte in Bukarest, Temeswar, Klausenburg, Kronstadt, Jassy und anderen Städten und skandierten „Demokratie statt Amnestie“, „Korruption tötet“ und „Nieder mit der Regierung“. Überraschend erschien Klaus Johannis am 22. Januar persönlich zur Demo in der Hauptstadt. „Ich bin hier, um meine Empörung auszudrücken“, sagte er der Presse. „Eine Clique von Politikern“ wolle den Rechtsstaat schwächen, so der Präsident. Die Menschen empfingen ihn begeistert mit Slogans wie „Johannis ist mit uns“.Daraufhin warf Liviu Dragnea dem Staatschef vor, sich am „Beginn eines Staatsstreichs“ beteiligt zu haben. Er werde Johannis nicht erlauben „die verfassungsrechtliche Ordnung zu stürzen“, dröhnte der PSD-Chef in populistischem Ton. ALDE-Vizevorsitzender Cătălin Beciu ging noch einen Schritt weiter und bezeichnete die Proteste als „Nazi-Kundgebungen“ und die Demonstranten als „Kretins“. Regierungsnahe Politexperten streuten in der Presse den Verdacht, die Protestierenden seien gekauft worden.Staatspräsident Klaus Johannis, der in den vergangenen Monaten für seine zurückhaltenden Amtsstil mehrfach kritisiert worden war, überraschte am 24. Januar – dem Jahrestag der Vereinigung der Fürstentümer Rumänien und Moldau (1859) – mit einer besonders engagierten Rede. Anlässlich des Feiertags würdigte er die politische Klasse, die den modernen Staat gegründet und das erste Strafgesetzbuch verabschiedet hatte, und kritisierte – im Kontrast dazu – die aktuellen Versuche einiger Politiker, „in der Gesetzgebung herumzuwühlen“ und „die eigenen Strafakten zu säubern“. Laut Johannis stünde dabei nicht nur die Justiz auf dem Spiel, sondern die Zukunft des Rechtsstaates und der rumänischen Nation. Zudem kündigte er an, die Bürger in einem Referendum über die Fortführung der Korruptionsbekämpfung abstimmen zu lassen. Das einschlägige Schreiben des Staatschefs ging am 24. Januar beim Parlament ein – die Legislative hat nun 20 Tage Zeit, um auf Johannis` Vorschlag zu reagieren.Auf Ebene der Europäischen Union wurden die Ereignisse in Rumänien zwar noch nicht direkt kommentiert, doch die EU-Kommission warnte vor den Folgen einer vorsätzlichen Schwächung der Justiz. In dem Rumänien-Bericht, der im Rahmen des „Kooperations- und Überprüfungsmechanismus“ (CVM) am 25. Januar publiziert wurde, wird hervorgehoben, dass die zwei Gesetzesentwürfe vom 18. Januar „die Ergebnisse der Bekämpfung der Korruption beeinträchtigen könnten“. Die Kommission gedenke, die bisherigen Fortschritte Rumäniens im Justizbereich neu zu bewerten, sollten Gesetzesänderungen „das Gewicht der Korruption als Straftat“ einschränken.Auch der Verbandspräsident des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Dr. Bernd Fabritius, Mitglied des Deutschen Bundestages, erklärte die von der Regierung geplanten Verordnungen als „mit EU- und Europaratsnormen unvereinbar“. In einer Stellungnahme für diese Zeitung würdigte er die Reaktion des Staatspräsidenten als „souverän“ und in „Recht und Gesetz“ verankert, während er der PSD „Klientelpolitik zu Lasten des Rechtsstaates“ vorwarf (siehe separater Artikel in der SbZ Online ). Der neue Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Cord Meier-Klodt, bekräftigte seinerseits, dass Strafrechtsänderungen in einem „offenen, transparenten Dialog zwischen den Beteiligten“ diskutiert werden sollten. Schließlich gab die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer in Bukarest in einer Pressemitteilung bekannt, dass deutsche Unternehmen den Kampf gegen die Korruption befürworten und dessen Fortsetzung wünschen.Viele Stimmen in Rumänien bewerten die Situation ähnlich. Laut Raluca Turcan, Interimschefin der Nationalliberalen (PNL), überlege ihre Partei, einen Misstrauensantrag gegen die Regierung zu stellen. Die Union Rettet Rumänien (USR) kündigte ähnliche Maßnahmen gegen Justizminister Iordache an. Der Oberste Magistraturrat (CSM) lehnte am 25. Januar die Begnadigungs- und Teilamnestieverordnungen entschieden ab – allerdings haben die Stellungnahmen dieses Selbstverwaltungsorgans der rumänischen Justiz lediglich konsultativen Wert. Kritisiert wurden die Eildekrete auch von der Antikorruptionsbehörde DNA und dem Generalstaatsanwalt Augustin Lazăr, der sie als „Deckmantel“ für „obskure Interessen“ bezeichnete. Die Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten (OMNIA) unterstrich indes, dass sie die Haftvollzugsbedingungen bereits „seit 27 Jahren“ als unzulänglich kritisiert habe, doch habe sich „bis zur Inhaftierung namhafer Politiker“ keine Partei oder Regierung dafür interessiert. Nichtregierungsorganisationen befürchten, dass die neuen Verordnungen das Land „in die neunziger Jahre zurückwerfen“ würden, und erstatteten bei der DNA Strafanzeige gegen Premier und Justizminister.Die PSD hält jedoch an ihren Plänen unter allen Umständen fest. Justizminister Iordache kündigte an, nicht auf die Verordnungen verzichten zu wollen. In seinem Ministerium seien Beratungen eingeleitet worden, deren Ergebnisse er am 30. Januar öffentlich machen will. Liviu Dragnea drohte indes wiederholte Male dem Staatschef mit einem Amtsenthebungsverfahren.Dass es dabei um viel mehr geht als die Entlastung rumänischer Gefängnisse, steht inzwischen außer Frage. Fakt ist, dass die Arbeit der rumänischen Justiz und vor allem der Antikorruptionsbehörde bisher international als vorbildlich gilt. Allein 2015 hat die DNA gegen 1 250 Personen Anklage wegen Korruption oder Amtsmissbrauch erhoben, unter anderem gegen einen Ex-Premier, fünf ehemalige Minister und 21 Parlamentarier. Für Sonntag sind weitere Massendemonstrationen landesweit angekündigt.

Christine Chiriac