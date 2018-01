1 • Katzken schrieb am 17.01.2018, 10:06 Uhr:

Interessiert dieses ganze Spektakel in der rumänischen Regierung die Leser der Siebenbürgischen Zeitung? Es ist doch das Gleiche seit zig Jahren! Sollen sie doch ein paar Minister importieren,eigene gibt es bald keine mehr:die Hälfte sitzt in Gefägnissen ,die andere Hälfte hat eine Klage am Hals.