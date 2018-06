20. Juni 2018

Rumänien und Siebenbürgen

Die Schulen mit deutscher Unterrichtssprache in Rumänien erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. 15150 Schüler werden landesweit in deutscher Sprache unterrichtet, wie in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 9 vom 5. Juni 2018, Seite 10, berichtet (siehe https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/rumaenien/18869-deutschlehrer_foerderprogramm-erhaelt.html) mehr...