



25. Oktober 2025

Deutscher Außenminister Johann Wadephul besuchte Rumänien

Der deutsche Außenminister Dr. Johann Wadephul besuchte am 13. bzw. 14. Oktober Bulgarien und Rumänien als strategische NATO- und EU-Partner in Südosteuropa, um die gemeinsame Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit zu stärken.

Antrittsbesuch des deutschen Außenministers Johann Wadephul bei seiner rumänischen Amtskollegin Oana Ţoiu in Bukarest. Foto: Rumänisches Außenministerium (mae.ro) Bei seinem Antrittsbesuch in Bukarest bekräftigte Wadephul, „wie sehr wir das nachbarschaftliche Engagement Rumäniens für die Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges schätzen und wie eng wir an der Seite unserer rumänischen Partner stehen“. Das Land an der NATO-Ostflanke stehe „seit der russischen Vollinvasion in der Ukraine vor drei Jahren im besonderen Fokus unserer gemeinsamen Verteidigung am Schwarzen Meer“, sagte der deutsche Minister.



Die rumänische Außenministerin Oana Ţoiu bedankte sich für die Beteiligung der deutschen Luftwaffe an den verstärkten Luftpolizeimissionen in Rumänien, die in Zusammenarbeit mit den rumänischen Streitkräften durchgeführt werden – als Ausdruck der Bündnissolidarität. Sie begrüßte das ausgezeichnete Niveau der bilateralen Zusammenarbeit und des politischen Dialogs, bestätigt durch den Besuch des rumänischen Staatspräsidenten Nicușor Dan in Deutschland am 17. Juli 2025. Während dieses Besuches unterzeichneten die Außenministerien einen Aktionsplan für eine vertiefte bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Rüstung, Energie, Automobilwirtschaft, industrielle Entwicklung sowie Bildung, Kultur und Medien (



diese Zeitung berichtete). Dieser Aktionsplan werde nun umgesetzt, führte Ţoiu aus. Deutschland ist der größte Handelspartner Rumäniens und wichtigster Investor. Der deutsche Konzern Rheinmetall AG baut zurzeit in Viktoriastadt bei Kronstadt die modernste Munitionsfabrik Europas (siehe SbZ Online ).Wadephul erklärte gegenüber der Deutschen Welle , dass er aus eigener Anschauung, durch in Rumänien lebende Familienangehörige, über die wichtige, konstruktive Rolle der deutschen Minderheit Bescheid wisse. Ebenso wolle er sich in Gesprächen mit den Bundesländern für einen Ausbau der rumänischen Sprachkurse in Deutschland einsetzen. sb

Schlagwörter: deutsch-rumänische Beziehungen, Außenminister

