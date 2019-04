2 • SIMIVALI schrieb am 08.04.2019, 11:51 Uhr:

Eine gute Nachricht für alle Heltauer*innen. Die Frage nach der Anzahl der Gottesdienstbesucher, nicht Besucher, kann man wohl auf die meisten Kirchenburgen und Kirchen in Siebenbürgen übertragen.Aber, Zitat Hans Magnus Enzensberger: "Auch wenn die Gotteshäuser leer sind und die Bauernhäuser sich in Ferienwohnungen verwandeln, spricht manches dafür, die Kirche im Dorf zu lassen". Ich persönlich wünschte mir nur, dass auch an der Jakobuskirche bald weitergearbeitet wird, mit Hilfe der ebenfalls nicht unerheblichen Spendensumme der mittlerweile in Deutschland lebenden ehemaligen Dorfbewohner*innen. Hoffentlich werden nicht alle guten Baufirmen in diesem "Großprojekt", für das ich ein gutes Gelingen wünsche, gebunden.

