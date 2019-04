Kirchenburg Heltau wird restauriert

Hermannstadt – In der Kirchenburg Heltau laufen derzeit die größten Restaurationsarbeiten seit den letzten 200 Jahren an. Die Arbeiten, die ungefähr 24 Monate dauern sollen, umfassen eine Erneuerung des Dachstuhls, die Restauration der Außenfassade der Kirche, der Innenwände, des Gewölbes und der Holzelemente, die Sanierung des Bodenbelags sowie eine Erneuerung des Strom-, Heizungs- und Wasserleitungssystems.

Endlich ist es so weit. Die Arbeiten an der Kirchenburg Heltau haben nach fünfjähriger Planung begonnen. Auch bei Windwarnstufe "Gelb" wird weiter gearbeitet, um den Zeitplan einzuhalten. Die Aufnahme entstand am 3. April 2019. Foto: Margit Kézdi

Im Hof werden neue Gehsteige angelegt. Außerdem sind die Einrichtung eines Besucherzentrums und die Erstellung eines Audio-Guides geplant. Für das 7,12 Millionen Lei (umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro) teure Projekt wurde ein Finanzierungsvertrag mit der Agentur für Regionale Entwicklung ADR Centru (Karlsburg) unterzeichnet: 5,94 Millionen Lei (rund 1,3 Millionen Euro) sollen aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung kommen. Eine Million Lei (ca. 215.000 Euro) steuert der rumänische Staat bei, 179.000 Lei (das sind in etwa 40.000 Euro) die Evangelische Kirchengemeinde Heltau. Die HOG Heltau beteiligt sich nicht nur finanziell am Projekt, indem sie die Hälfte des auf die Kirchengemeinde anfallenden Eigenanteil beisteuert, sondern wird in den Sommermonaten auch ein Arbeitscamp im Pfarrgarten aufschlagen und tatkräftig mitwirken.Nach Abschluss des Projekts erhofft man sich eine Verdoppelung der Besucherzahlen. Die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Heltau finden inzwischen im Kultursalon im Nordturm statt.

NM