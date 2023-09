1 • Harvestwengd schrieb am 27.09.2023, 04:17 Uhr:

Schade, dass die Förderung von Kleinstunternehmen und die verzweifelten Bemühungen einer Rückkehrerin, in Rumänien Fuß zu fassen, in keinster Weise unterstützt werden, nicht vom DWS, nicht von der Carl Wolff Gesellschaft. Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien? Fehlanzeige. Die Firma "Livezile Doamnei Brunhilde", (CAENs: Tourismus, Deutsche Sprache und Kultur, Verbreitung von alten Obstsorten) musste geschlossen werden, weil der Vermieter drohte, die Miete zu erhöhen. Vor der Schließung habe ich an die erwähnten Institutionen geschrieben, auch an das Deutsche Konsulat in Hermannstadt. Keine Antwort. Traurig, aber wahr.