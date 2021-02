Am 12. Dezember 2020 fand die Mitgliederversammlung des vor zehn Jahren gegründeten Vereins „Carl Wolf Gesellschaft, Siebenbürgischer Wirtschaftsclub e.V.“ (CWG) statt. Hier vernetzen sich siebenbürgische Unternehmer, Freiberufler, (leitende) Angestellte aller Branchen sowie Rentner, kurzum: an Wirtschaftsthemen Interessierte.

Die fünfte Mitgliederversammlung der Carl Wolff Gesellschaft fand online statt.

Aufgrund der geltenden Bestimmungen fand auch diese Veranstaltung im digitalen Raum statt, für die Mitglieder mittlerweile ein alltägliches Arbeitsmittel. Der Vorteil des minimierten Reiseaufwandes ließ auf eine rege Teilnahme hoffen, auch wenn der gesellige Teil sich auf das individuelle Getränk hinter dem eigenen Bildschirm beschränkte.Der Vorsitzende des Vereins, Reinhold Sauer, eröffnete die Versammlung und stellte die satzungsgemäße Gültigkeit durch termingerechte schriftliche Einladung fest. Er moderierte die Mitgliederversammlung in gewohnt gekonnter Weise und fuhr mit seinem Bericht für die letzten beiden Kalenderjahre fort. Sein Alltag ist geprägt von der Kontaktpflege zum Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und den Wirtschaftsclubs in Siebenbürgen. Herausragend war die 10-jährige Jubiläumsfeier im September 2020 mit prominenten Gästen und „Schlager-Taxi“. Das digitale Event ist bei YouTube nacherlebbar: https://www.youtube.com/watch?v=-8dWYGLY1Y0.Nun waren die Berichte der drei stellvertretenden Vorsitzenden an der Reihe. Wilhelm Beer begann mit der Schaffung der organisatorischen Grundlagen für eine Ehrennadel der CWG und berichtete von Gesprächen in Hermannstadt, u. a. mit dem Konsul der Bundesrepublik Deutschland, Hans Erich Tischler. Auch hat Wilhelm für die CWG organisatorische Aufgaben beim Siebenbürgerball 2019 in München übernommen.Robert Otto Adams, Inhaber der Firma Promovio, berichtete über ein gut besuchtes Quartalstreffen in Feucht in den Räumen des Hermann-Oberth-Museums. Als Experte für E-Medien kümmert er sich um die Neugestaltung der Homepage der CWG und war der führende Kopf hinter dem digitalen Jubiläum im September. Hierfür bekam er großen Applaus. Die vielfältigen Aufgaben im digitalen Raum bieten noch sehr viel Wachstumspotential, daher wünscht er sich mehr Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder.Der in Wien lebende und arbeitende stellvertretende Vorsitzende Heiko Hermann möchte die CWG mit den Siebenbürgern in Österreich weiter vernetzen und hat erste Kontakte geknüpft. Ebenso hat er als IT-Experte bei der Neugestaltung der Homepage unterstützt.Der Geschäftsführer des Vereins, Michael Barth, Inhaber und Geschäftsführer der Immobilien-Firma Fundax GmbH, hielt im Rahmen des Heimtattages 2019 einen Vortrag im kleinen Schrannensaal. Er lud im Herbst 2019 zu einem gut besuchten Quartalstreffen in seinen Geschäftsräumen in Böblingen ein und arbeitet strategisch an der Erschließung weiterer Wachstumspotentiale für die CWG durch gezielte Marketingmaßnahmen.Dem Bericht der Schatzmeisterin Gwendoline Roth, Steuerberaterin in Heidenheim, folgte das positive Votum der Kassenprüfer Willy Schenker, Ingolstadt, und Udo Klamer, Architekt in Bad Saulgau, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben im digitalen Raum wurde Stefanie Schmidts, Moderatorin und Expertin für Social Media sowie kreative Kommunikation im digitalen Raum, die schon das zehnjährige Jubiläum charmant und kreativ mitgestaltet hatte, in den Vorstand kooptiert.Im Laufe der Veranstaltung stellten sich zwei neue Mitglieder vor: Erhard Schuller, Geschäftsinhaber der Schuller Elektrotechnik SEA in Steinheim a. A., sowie Harald Sturm, Geschäftsführer der in der Automotive-Branche aktiven HSP Consult GmbH in Königswinter. Beide boten gleichermaßen an, sich aktiv in die Weiterentwicklung der CWG einzubringen.Das digitale Treffen ging mit der großen Zuversicht zu Ende, uns bei den nächsten Quartalstreffen, bei der nächsten Mitgliederversammlung sowie beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen wieder persönlich zu treffen – und dabei auch mit einem Pali anzustoßen.

Udo Schnell