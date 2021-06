Online-Treffen zur Anbahnung geschäftlicher Beziehungen zwischen deutschen und rumänischen Firmen

Zu einer Online-Veranstaltung laden der Deutschsprachige Wirtschaftsklub Nordtransilvanien in Klausenburg (Cluj Napoca) sowie die Industrie- und Handelskammer Pfalz (IHK Pfalz) vom 16. bis 17. Juni 2021 ein. Das Treffen findet in Form eines Speed-Business-Meetings zwischen IHK-Pfalz-Mitgliedsunternehmen und DWNT-Mitgliedsunternehmen statt und bietet Firmen die Möglichkeit, Informationen über ihre Tätigkeit auszutauschen, um gemeinsam zukünftige potenzielle Geschäfte zu entwickeln.

Webseite des Deutschsprachigen Wirtschaftsklubs Nordtransilvanien unter www.dwnt.ro.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Mitgliedsunternehmen und Ein-Personen-Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: IT, Produktion und Dienstleistungen. Die Online-Diskussionen werden in deutscher Sprache geführt. Drei Termine werden angeboten.10.30 Uhr - Online-Meeting für Unternehmen aus der IT-Branche16.00 Uhr - Online-Meeting für Unternehmen aus der Produktionsbranche10.30 Uhr - Online-Meeting für Unternehmen in der DienstleistungsbrancheJede Firma oder jedes Ein-Personen-Unternehmen kann an einer oder mehreren Online-Meetings aus seiner oder aus einer anderen Branche teilnehmen. Bitte registrieren Sie sich bis zum 10. Juni 2021 unter folgendem Link.beim Deutschsprachigen Wirtschaftsklub Nordtransilvanien in Klausenburg, Web: www.dwnt.ro , E-Mail 1: iulia.negrea [ät] dwnt.ro, E-Mail 2: office [ät] dwnt.ro, E-Mail 3: dwnt.klausenburg [ät] yahoo.com.