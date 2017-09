Bürgerinitiative für Stärkung der Minderheitenrechte in Europa

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk, MdB, unterstützt die europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack – eine Million Unterschriften für die Vielfalt Europas“ zur Stärkung der Minderheitenrechte in Europa. Jeder siebte Bürger Europas gehört einer autochthonen, nationalen Minderheit an oder spricht eine Minderheitensprache.

Mit der Initiative werden die Mitgliedstaaten der EU aufgefordert, den Schutz dieser Millionen von Europäer zu verbessern sowie die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union zu stärken und im Gemeinschaftsrecht festzuschreiben.Bundesbeauftragter Koschyk: „Ich habe die Idee und Erarbeitung der Europäischen Bürgerinitiative Minority SafePack stets nachhaltig unterstützt und hoffe sehr, dass es gelingen wird, mit dieser Initiative ein hohes und einheitliches Niveau zum Schutz der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in allen Ländern der Europäischen Union zu erreichen! Die kulturelle und sprachliche Vielfalt ist das, was Europa auszeichnet und über die Grenzen hinweg vereint. So bin ich bei meinen Besuchen vor Ort immer wieder tief beeindruckt, wie die Sprache und Kultur der deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa sowie in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion im Einklang mit der Mehrheitsbevölkerung oder anderen Minderheiten des jeweiligen Landes steht. Minderheiten ergänzen einander wunderbar, schaffen Toleranz und Frieden über die jeweilige Landesgrenze hinaus. Diese Vielfalt gilt es zu schützen.“Mehr Informationen auf www.minority-safepack.eu