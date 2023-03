"Ein wahrer Freund der Siebenbürger Sachsen": Heiko Hendriks bleibt nordrhein-westfälischer Aussiedlerbeauftragter

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat Heiko Hendriks (Mülheim an der Ruhr) für weitere fünf Jahre zum Beauftragten für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern bestellt. Darüber hinaus benannte das Ministerium für Kultur und Wissenschaft ihn erneut zum Vorsitzenden des Landesbeirates für Vertriebenen-, Aussiedler- und Spätaussiedlerfragen. Der 56-jährige Heiko Hendriks übt die beiden Funktionen seit Februar 2018 aus. Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, begrüßt die erneute Benennung Hendriks als Aussiedlerbeauftragten und bezeichnet ihn als „wahren Freund der Siebenbürger Sachsen“.

Heiko Hendriks, Beauftragter des Landes Nordrhein-Westfalen für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern, sprach bei der Eröffnung des Heimattages der Siebenbürger Sachsen am 4. Juni 2022 in Dinkelsbühl. Foto: Christian Schoger

Deutsche Heimatvertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler sowie Übersiedler und Flüchtlinge aus der damaligen DDR seien „ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und engagieren sich auf vielfältige Art und Weise in Nordrhein-Westfalen“, teilte die Landesregierung in Düsseldorf mit. Dies wolle man würdigen und durch einen Ansprechpartner für diese Zielgruppe begleiten.Heiko Hendriks sei es in vergangenen Jahren als Aussiedlerbeauftragter gelungen, „die Interessen der Gruppen gezielt zu vertreten und ihnen Gehör zu verschaffen“, betonte Gonca Türkeli-Dehnert, Staatssekretärin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft. „Die erneute Berufung drückt somit nicht nur die Wertschätzung für seine geleistete Arbeit, sondern auch für die zugewanderten Menschen, ihre Anliegen sowie ihre spezifischen Lebenswege aus.“Heiko Hendriks freute sich über die erneute Berufung und sicherte zu, sich „weiterhin mit großem Engagement dem Aufgabenfeld“ zu widmen. „In einer Phase, in der es für Vertriebene auch gilt, den Übergang von der Erlebnisgeneration zu nachfolgenden Generationen zu gestalten, hat der Angriffskrieg auf die Ukraine noch einmal verdeutlicht, wie eng die Bezüge der Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen sind“, heißt es in der Pressemitteilung.Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. und Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes, begrüßte die erneute Bestellung von Heiko Hendriks zum Aussiedlerbeauftragten. Damit habe „die nordrhein-westfälische Landesregierung Weitblick bewiesen und Hendriks Verdienste in der vergangenen Legislaturperiode gewürdigt“. „In Personalunion als Landesbeauftragter und Vorsitzender des Landesbeirats für Vertriebenen-, Aussiedler- und Spätaussiedlerfragen hat Heiko Hendriks es geschafft, ein Anwalt dieser großen Bevölkerungsgruppe in NRW zu sein, ihren Sorgen und Nöten Gehör zu verschaffen sowie diese Gruppe verstärkt positiv in den Fokus der Öffentlichkeit in NRW zu rücken“, erklärte Rainer Lehni gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung.„Mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland besteht auf Bundes- und Landesebene seit Heiko Hendriks Amtsantritt 2018 ein ausgesprochen gutes und freundschaftliches Verhältnis. Zu den vielen Begegnungen und Kontakten zählen ein Besuch in Siebenbürgen 2019 sowie die Teilnahme am Heimattag in Dinkelsbühl und beim 70-jährigen Jubiläum der Landesgruppe NRW unseres Verbandes im vorigen Jahr. Heiko Hendriks ist zu einem wahren Freund der Siebenbürger Sachsen geworden, mit dem wir auch in Zukunft sehr gerne zusammenarbeiten werden“, betonte Rainer Lehni. Nordrhein-Westfalen hat 1957 die Patenschaft für den Verband der Siebenbürger Sachsen übernommen, zu der sich Hendriks in seiner Festrede in Dinkelsbühl dezidiert bekannte (siehe Siebenbürgische Zeitung Online vom 11. Juni 2022 ).

S. B.