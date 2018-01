Einladung zum Neujahrsempfang in Gundelsheim

Der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat e.V. und das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. laden alle Freunde und Förderer herzlich zum traditionellen Neujahrsempfang für Samstag, den 13. Januar 2018, 14.00 Uhr, in den Johannes-Honterus-Saal von Schloss Horneck ein.

Zu den Gastgebern gehören neben den einladenden Einrichtungen das Siebenbürgische Museum, der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde und das Siebenbürgen-Institut an der Universität Heidelberg. Diesmal ist die Schriftstellerin Iris Wolff zu Gast, die aus ihrem Werk lesen wird. Ruhig, reflektiert und intensiv erzählt die Autorin von Schönheit und Schrecken des Lebens in und außerhalb Siebenbürgens. Sie besticht mit sensiblen Betrachtungen, einer feinen Sprache und einer überzeugenden Komposition. Im Jahr 2014 erhielt ihr erster Roman „Halber Stein“ den Ernst-Habermann-Preis. Für die musikalische Umrahmung sorgt Polina Jakovleva mit ihren Schülern. Sie ist Dozentin an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart.Nach der Veranstaltung wird eine Führung durch Schloss Horneck und die dortigen Kultureinrichtungen geboten. Für anregende Gespräche bei Sekt, Saft und Knabbergebäck bleibt ausreichend Zeit.

Dr. Harald Roth, Vorsitzender des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats

Dr. Konrad Gündisch, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“