Rauschende Ballnacht: Großer Siebenbürgerball in München

Wenn das Münchner Hofbräuhaus am letzten Samstag im Januar von siebenbürgischen Trachtenpaaren geziert wird, die von nah und fern ankommende Gäste in Empfang nehmen, dann beginnt der alljährliche Große Siebenbürgerball. Dieser ist zu einem festen Bestandteil im Kalender vieler Siebenbürger Sachsen geworden. So folgten auch in diesem Jahr rund 320 Gäste der Einladung zu einer rauschenden Ballnacht im Münchner Hofbräukeller am Wiener Platz.

Die Organisatoren mit Ehrengästen und Darstellern: von links nach rechts; hinten: Andreas Huber, Michael Schmidt, Werner Kloos; Mitte: Dr. Andreas Roth, Georg Teutsch, Ute von Hochmeister-Lamm, Herta Daniel, Ramona Iulia Chiriac, Astrid Weber, Christa Wandschneider, Lisa Gärtner, Birgit Teutsch, Wilhelm Dietrich; vorne: Katharina Theil. Fotos: Richter, Bernau

Die Musicaldarstellerin Lisa Gärtner (links) und die Moderatorin Birgit Teutsch.

Katharina Theil, dreifache Deutsche Meisterin im Karnevalsport, begeisterte mit ihrer Darbietung.

Die Jugendtanzgruppe Geretsried entführte mit schönen Kostümen und mysteriösen Klängen in die Welt eines "Gruselmärchens".

Bei stimmungsvoller Musik der "Feeling-Band" tanzten die Gäste bis tief in die Nacht hinein.

Herta Daniel, Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., und Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, begrüßten die zahlreichen Gäste und eröffneten den Ball im Namen der Organisatoren des Bundesverbandes, des Landesverbands Bayern und der Kreisgruppe München. Herzlich, charmant und schwungvoll geleitete erstmal die Moderatorin Birgit Teutsch (Augsburg) die Gäste durch den Abend. Unter der Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der leider nicht selbst anwesend sein konnte, boten die Organisatoren den Gästen neben Musik und Tanz erneut ein buntes Programm. So ist es wenig verwunderlich, dass wie auch im Vorjahr die Eintrittskarten bald nach Verkaufsbeginn restlos vergriffen waren.Herta Daniel und Werner Kloos begrüßten freudig die Ehrengäste, darunter Georg Eisenreich, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Ramona Iulia Chiriac, Generalkonsulin von Rumänien in München, Andreas Huber, österreichischer Honorarkonsul in Hermannstadt, und Michael Schmidt, Vorsitzender der Michael Schmidt Stiftung. Im Rahmen dieser illustren Gesellschaft war ein erfolgreicher und wundervoller Abend vorprogrammiert. Die „Feeling-Band“ aus dem Stuttgarter Raum sorgte mit passender Musik für stimmungsvolle Momente und eine fortwährend volle Tanzfläche. So tanzten die Gäste bis tief in die Nacht und konnten das mannigfaltige Programm genießen, das die Organisatoren wohl bedacht zusammengestellt hatten.Mit dem Lied „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical Elisabeth begann die Musicaldarstellerin Lisa Gärtner ihr diesjähriges Programm. Mit zwei weiteren Gesangsdarbietungen „Can You feel the love tonight“ aus dem Musical „Der König der Löwen“ und einem Lied aus dem Singspiel „Bäm Brännchen“ stellte die junge Künstlerin aus München ihr Können ein weiteres Mal unter Beweis. Eine weitere Darstellerin, die aus dem Vorjahr bekannt ist, beehrte uns an diesem Ballabend: Katharina Theil, amtierende Deutsche Meisterin im karnevalistischen Tanzsport. Trotz eines am kommenden Tage bevorstehenden Turnieres bot Katharina uns mit gekonnten Tanzschritten und waghalsigen Sprüngen einen Eindruck aus ihrem aktuellen Programm und ließ dabei den Atem so manch eines Gastes ins Stocken geraten. Passend zur Faschingszeit besuchte uns auch die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Geretsried. Mit schaurig schönen Kostümen und mysteriösen Klängen entführten uns die jungen Tänzer in die Welt eines „Gruselmärchens“.Nach all diesen eindrucksvollen Darbietungen junger siebenbürgischer Künstler riss die Spannung nicht ab. Denn bei der Tombola gab es wieder zahlreiche wie auch hochwertige Preise zu gewinnen. Zwei Fussballfans durften sich über jeweils ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft mit Spielerunterschriften freuen, die von Oliver Bierhoff, dem Manager der deutschen Fußballnationalmannschaft, zur Verfügung gestellt wurden. Weiterhin fand das wunderschöne Bild „Eine Landschaft im Königstein bei Măgura“ des Fotografen Martin Eichler einen neuen Eigentümer. Neben weiteren Preisen, wie einem Bose-Bluetoothlautsprecher sowie einer HR Sport Smartwatch, bildete eine mit 33 Juwelen besetzte Halskette aus 925er Feinsilber, gesponsert von dem Juwelier Phillipp A. Hahn, den zweiten Platz der Tombola. Das Highlight der Tombola aber war ein Wochenende in Deutsch-Kreuz für zwei Personen, inklusive An- und Abreise, gespendet von der Michael Schmidt Stiftung.Ein besonderer Dank gilt dem großzügigen Partner, der Michael Schmidt Stiftung, sowie den Sponsoren, ohne deren Unterstützung der Ball so nicht hätte stattfinden können. Darunter befanden sich die Carl Wolff Gesellschaft. Siebenbürgischer Wirtschaftsclub in Deutschland e.V., der Münchner Hofbräukeller und der Ingolstädter Architekt Hans-Georg Göbbel.Wie im Vorjahr haben die Fotografen von Foto Richter die Eindrücke des Abends auf stimmungsvollen Bildern festgehalten. Gerne können Interessierte die Fotos unter http://fotorichter-bernau.de/ nachbestellen oder sich die Fotostrecke des Großen Siebenbürgerballs auf der Homepage des Verbandes unter https://www.siebenbuerger.de/medien/fotos/2018/grosser-siebenbuergerball/ ansehen.Die Organisatoren danken allen Gästen und Helfern, welche diesen Abend zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben, und freuen sich schon auf den nächsten Großen Siebenbürgerball am 26. Januar 2019 – denn nach dem Ball ist vor dem Ball.

Astrid Weber