„Zuhause und doch verbunden“: Weihnachtsgruß des Bundesvorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute und Freunde unserer ­siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, wenige Tage trennen uns von Weihnachten und dem Jahreswechsel. Es ist Zeit, zurückzublicken auf das Jahr 2020, in dem alles anders gekommen ist, als wir es uns jemals vorgestellt haben.

In der Schäßburger Bergkirche wurde nach der Restaurierung durch die Messerschmitt-Stiftung (1993 bis 1999) der spätgotische Altar aus der Nachbargemeinde Schaas als neuer Hauptaltar im Chorraum aufgestellt. Das Hauptbild entstand um 1520 und stellt die Heilige Sippe dar, die Verwandten Jesu mütterlicherseits, die ihn zu Lebzeiten umgaben. Den Mittelpunkt bilden die Heilige Anna mit ihrer Tochter Maria – der Mutter Jesu – und das Jesuskind. Insgesamt sind zehn Erwachsene und acht Kinder dargestellt, wobei die Figur der Maria eine Sonderstellung einnimmt. Foto: Martin Eichler

Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt im Griff und bestimmt seit gut zehn Monaten unser Leben im Alltag wie im Verband. Statt mit Gemeinschaft, Kronenfest, Tanzproben oder Kulturnachmittagen beschäftigen wir uns mit Begriffen wie Pandemie, Quarantäne, Kontaktbeschränkungen oder Onlinekonferenzen, Begriffe, die bisher nicht zu unserem täglichen Sprachgebrauch gehörten.Unser Verbandsleben ist im Frühjahr praktisch zum Erliegen gekommen. Während des ersten Lockdowns kam uns Siebenbürger Sachsen aber etwas zugute, was uns über Jahrhunderte in Siebenbürgen begleitet und geprägt hat: die gelebte Nachbarschaftspflege. Mein herzlicher Dank geht an all jene Kreisgruppen, die in dieser Zeit tätig geworden sind, um unseren meist älteren Landsleuten in dieser stillen Zeit beizustehen, sei es als Einkaufshilfe, per Rundschreiben oder einfach am Telefon, redend oder zuhörend.Dass unsere Gemeinschaft auch in dieser Zeit zusammensteht, hat unser 70. Heimattag bewiesen. Statt das Pfingstfest gemeinsam in unserer Partnerstadt Dinkelsbühl zu begehen, haben wir es in digitaler Form begangen. Vor allem unsere Webmaster und unsere Jugend sind dabei über sich hinausgewachsen. Die große und positive Resonanz hat uns Recht gegeben, den Heimattag nicht einfach ausfallen zu lassen. Ich bin sehr froh, dass wir im Frühherbst die Ausstellung „Skoro damoi“, die an die 75. Wiederkehr des Beginns der Russlanddeportation erinnert, im Dinkelsbühler Haus der Geschichte zeigen konnten. Die Schau sollte ursprünglich zu Pfingsten eröffnet werden. Es war ein kleines, aber wichtiges Zeichen, um an dieses kollektive Schicksalsereignis unserer Gemeinschaft würdig zu erinnern.Ein ganz besonderes Ereignis – vor Ort im ganz kleinen Rahmen, aber weltweit digital verbunden – war auch die Eröffnung des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck im Juli in Gundelsheim. Ich danke den Verantwortlichen des Trägervereins „Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e.V.“ für die geleistete Arbeit, die weit über das normale Maß ehrenamtlicher Tätigkeit hinausgeht. Für das Siebenbürgen-Institut und das Siebenbürgische Museum wurde damit die Heimstatt gesichert. Wir alle sind jetzt als Gemeinschaft gefordert, das Begegnungszentrum mit Leben zu füllen. Der Grundstein dazu ist gelegt.In diesen Tagen hätten normalerweise zahlreiche Advents- und Weihnachtsfeiern in den Kreisgruppen stattgefunden. Es sind die Veranstaltungen im Jahresverlauf, die am meisten den familiären Charakter unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft zeigen. Auch das ist in diesem Jahr anders. Dankbar bin ich aber dem Kreisverband Nürnberg und der HOG Nadesch, die uns einen kleinen Ersatz in digitaler Form an den vier Adventssonntagen nach Hause bringen. Hier bewahrheitet sich wieder das Motto unseres diesjährigen Digitalen Heimattags: „Zuhause und doch verbunden“.Zuhause und doch verbunden werden wir auch die bevorstehenden Feiertage verbringen. Wir hoffen alle auf ein besseres Jahr 2021. Der Verband mit seinen vielen Gliederungen und Gruppen steht in den Startlöchern. Wir alle warten nur darauf, dass es wieder losgehen kann.Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten sowie ein gutes neues Jahr mit viel Glück, Erfolg und Gottes Segen und vor allem „Bleiwt allen gesangd“!

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender