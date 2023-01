Die Gemeinschaft lebt vom Mitmachen: Wie Sie unseren Verband stärken und unterstützen können

Das vergangene Jahr 2022 hat dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ein weitgehend normales Verbandsleben zurückgebracht. Nach den beiden veranstaltungsarmen Jahren davor, die von der Pandemie, aber auch einem notwendigen digitalen Schub gekennzeichnet waren, gab es erfreulicherweise wieder eine Reihe von Ereignissen auf Bundesebene genauso wie in den Landes- und Kreisgruppen. Wie wichtig diese für unsere Gemeinschaft sind, hat die gute bis sehr gute Beteiligung an den unterschiedlichen Veranstaltungen gezeigt.

Unsere Zukunft ist die Jugend: Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München zieht eine erfreuliche Jahresbilanz 2022; die Aufnahme entstand beim Volkstanzwettbewerb der SJD in Rothenburg ob der Tauber. Foto: Florian Spielhaupter

Egal ob Kultur oder Geselligkeit, alle Veranstaltungen haben dazu beigetragen, die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen zu pflegen, zu stärken und auszubauen, und ganz wichtig, sie auch zukunftsfähig zu machen.Die Aufgaben des Verbandes sind und bleiben vielfältig wie bisher. Dass wir nicht in der Vergangenheit verharren, sondern unsere Gemeinschaft zukunftsfähig machen, ist für unseren Verband selbstverständlich. Wir müssen und werden uns immer wieder den neuen Zeiten anpassen und neuen Aufgaben stellen. Getreu dem Motto „Mer walle bleiwe wat mer sen“ wollen wir unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft pflegen und in die Zukunft führen. Genauso haben auch unsere Vorfahren gedacht und durch den stetigen Wandel unsere Gemeinschaft bis heute erhalten.Weshalb ist es wichtig, unsere Kultur und Gemeinschaft zu erhalten? Es sind unsere mittlerweile bald 900-jährige Geschichte, unsere Erlebnisse, Lebensfreude, das Zusammenwirken von Alt und Jung, Hilfsbereitschaft, Nachbarschaft, das Geflecht an Beziehungen, Brauchtum, Traditionen und Werte, die wir leben und weitergeben. Diese Werte sind ein großer Gewinn, eine Bereicherung für jeden Einzelnen von uns. Wir leben heute geschichtlich bedingt mehrheitlich nicht mehr im Karpatenbogen. Uns Siebenbürger Sachsen kennzeichnet aber dieser große Zusammenhalt, den wir aus unserer alten Heimat mitgebracht haben. Auch viele Jahre, nachdem die Aussiedlung aus Siebenbürgen abgeschlossen ist, sind diese Bindungen zu spüren. Und wir, die Erlebnisgeneration, vererben sie mehr und mehr auch an die nachrückende Bekenntnisgeneration.Damit diese Gemeinschaft weiter bestehen kann, muss sie von einer breiten Bewegung unterstützt werden. Der Verband der Siebenbürger Sachsen ist daher nur so stark, wie er von seinen Mitgliedern getragen wird. Nur durch das Mitmachen sind die zahlreichen Veranstaltungen möglich, die unsere Gemeinschaft fördern und nach vorne bringen. Daher rufe ich unsere Mitglieder auf: Bringen Sie sich mit Ihren Ideen in der ehrenamtlichen Arbeit in allen Gremien unseres Verbandes ein, egal ob Sie dieses auf Bundes-, Landes- oder Kreisgruppenebene tun.Dass wir erfolgreich in der neuen Heimat integriert sind, ist auch dem rechtlichen Rahmen zu verdanken, den unsere Vorgänger im Gespräch mit den Politikern eingefordert und erreicht haben. Auch künftig wird es nötig sein, in gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Fragen eng zusammenzuwirken.Ich danke den zahlreichen Mitgliedern, die uns seit Jahren oder gar Jahrzehnten die Treue halten. Genauso bin ich dankbar über mehrere hundert Neubeitritte zum Verband im vergangenen Jahr. Leider gibt es hauptsächlich alters- und sterbebedingt mehr Abgänge, so dass die Mitgliederzahl erneut leicht gesunken ist. Dem wirken wir im Verband mit vereinten Kräften entgegen. Zu erwähnen ist die Arbeitsgruppe Mitgliederwerbung des Bundesvorstandes, die mittlerweile seit drei Jahren in diesem Bereich tätig ist und mit dazu beigetragen hat, dass zahlreiche Landsleute den Weg zu uns in den Verband gefunden haben.Es gibt sehr viele Möglichkeiten, den Verband zu unterstützen. In Zeiten von großen Preissteigerungen, erwähnt seien beispielsweise die stark gestiegenen Papierkosten für diese Zeitung, benötigt der Verband jedwelche finanzielle Hilfe. Ich bitte Sie um Spenden für den Verband, Spenden, die allgemein oder für einen bestimmten Zweck sein können. Sie helfen damit unsere Arbeit auf dem bisherigen Niveau auch weiter beizubehalten. Aber auch Erbschaften an den Verband möchten wir künftig mehr verfolgen. Wer zu Spenden oder Erbschaften Fragen hat, kann sich vertrauensvoll an unsere Bundesgeschäftsführerin per E-Mail: verband[ät]siebenbuerger.de oder telefonisch unter (089) 236609-11 wenden.Helfen Sie dem Verband mit Ihrer Mitgliedschaft. Liebe Mitglieder, bitte machen Sie in Ihrem Verwandten-, Freundes- und Bekanntenkreis Werbung für unseren Verband. Es ist heute ganz einfach Mitglied im Verband der Siebenbürger Sachsen zu werden. Einmal ist dieses papierlos online unter www.siebenbuerger.de/verband/mitgliedschaft/beantragen.php möglich, genauso aber auch weiterhin in Papierform. Bitte achten Sie beim Ausfüllen der Beitrittserklärung, dass pro Person ein Formular auszufüllen ist. Nur das sog. Vollmitglied zahlt einen Jahresbeitrag von aktuell 50 Euro. Der Ehepartner oder Kinder unter 27 Jahren, die im gleichen Haushalt leben, können die kostenlose Familienmitgliedschaft erwerben. Zudem besteht für junge Menschen unter 27 Jahren die Möglichkeit, mit einer Mitgliedschaft in der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) die Jugendgliederung unseres Verbandes zu unterstützen. Den Link zur Mitgliedschaft in der SJD finden Sie unter: https://sjd-siebenbuerger.de/jetzt-mitglied-werden/ Jede und jeder, der unseren Verband und somit die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen erhalten und unterstützen will, ist herzlich willkommen.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender