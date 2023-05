9. Mai 2023

Sponsoring am Heimattag

Der Heimattag in Dinkelsbühl ist das wichtigste Ereignis im Jahresablauf, bei dem die Siebenbürger Sachsen ihre Kultur und Gemeinschaft glanzvoll zur Entfaltung bringen. Herausragende Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik, Kultur und Wirtschaft geben sich bei diesem gesellschaftlichen Höhepunkt im Verbandsleben der Siebenbürger Sachsen die Ehre.

Unternehmer, Gönner und Förderer werden nun eingeladen, die positive Atmosphäre des Heimattages für ihre Präsenz und Werbung vor Ort in Dinkelsbühl zu nutzen. Mit einem maßgeschneiderten Angebot spricht der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. alle potentiellen Partner an. Rückmeldungen können bis spätestens zum 11. Mai berücksichtigt werden. Weitere Informationen können Sie bei Bundesgeschäftsführerin Ute Brenndörfer, Telefon: (089) 236609-11, E-Mail: verband[ät]siebenbuerger.de, einholen.

