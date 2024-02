Hilfe für krebskranke Raffaela/Neunjährige mit siebenbürgischen Wurzeln benötigt Stammzellspende

Die neunjährige Raffaela, Raffi genannt, aus Burgthann im Landkreis Nürnberger Land erkrankt 2021 kurz vor ihrer Einschulung an Akuter Lymphatischer Leukämie (ALL). Die folgende Chemotherapie und eine belastende Zeit für sie, ihre Schwestern und Eltern zieht sich bis in den Herbst vergangenen Jahres, doch dann scheint der Krebs besiegt, die Familie schmiedet Pläne für die Zukunft. Seit einer Routineuntersuchung im Januar steht allerdings fest: Der Krebs ist zurück und nur eine Stammzellspende kann Raffi helfen.

Gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) hat die Familie eine Online-Registrierungsaktion gestartet, um eine passende Spenderin oder einen passenden Spender zu finden, die bzw. der Raffis Leben retten kann. Unter www.dkms.de/raffi können sich alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren registrieren, um ein Wangenabstrichset zu erhalten und so zu helfen. Weil Raffis Vater in Schäßburg und ihre Mutter in Klausenburg geboren wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, in siebenbürgischen Kreisen einen „genetischen Zwilling“ zu finden, dessen Stammzellen zu Raffis passen, sehr viel höher.Die Freiwillige Feuerwehr Mimberg, in deren Jugendabteilung Raffi ist, organisiert amzwischen 11.00 und 17.00 Uhr im Pfeifferhütter Weg 3, 90559 Burgthann, die Registrierungsaktion „Werde zu Raffis Superheld:in“. Dazu teilt die DKMS mit: „Ein großes Helferteam erwartet eine hoffentlich große Anzahl an Menschen, die kommen und sich registrieren lassen. Dafür bitte ein Smartphone mitbringen. Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Mimberg registrieren. Wer sich aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen nicht registrieren kann, ist dennoch herzlich willkommen: Auch Geldspenden helfen weiter, der Erlös vom Kaffee- und Kuchenverkauf geht an die DKMS, die damit die Registrierungskosten, die im Labor bei der Gewebemerkmalsanalyse anfallen, finanziert. Für Kinder stehen Feuerwehrautos zum Anschauen bereit und es gibt Kinderschminken.“