Grußwort von Präsidialberater Sergiu Nistor

Bei der Eröffnung des Heimattages am 27. Mai vertrat Präsidialberater Sergiu Nistor den Präsidenten von Rumänien, Klaus Johannis, und sprach ein Grußwort, in dem er besonders auf die Beziehung zwischen den Siebenbürger Sachsen und den Rumänen einging.

Sergiu Nistor (links) neben Landrat Stefan Rößle bei der Eröffnung des Heimattages. Foto: Siegbert Bruss

Es ist mir eine Freude, heute beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Deutschland in Dinkelsbühl zu sein, um Ihnen den herzlichen Gruß des Präsidenten von Rumänien, Herrn Klaus Johannis, zu überbringen.Das diesjährige Motto, „Miteinander schafft Heimat“, betont die Bedeutung der Bewahrung und Pflege einer starken Gemeinschaft für den Erhalt von Werten und Traditionen.Die Beziehung zwischen den Siebenbürger Sachsen und den Rumänen ist eine besondere und vielfältige. Es verbinden uns eine Jahrhunderte alte gemeinsame Geschichte, Bräuche und Erfahrungen. Obwohl das kommunistische Regime die Siebenbürger Sachsen zwang, auf der Suche nach einem sicheren Leben nach Deutschland umzusiedeln, konnten die Erinnerungen, die Nostalgie und die Verbundenheit mit ihrer Heimat nicht aus ihren Seelen verbannt werden.Im Gegenteil, die Liebe und die Nähe zur Heimat wurden an künftige Generationen weitergegeben, die nun ihre siebenbürgischen Wurzeln kennenlernen und sie ebenfalls pflegen möchten. In diesem Sinne wird das „Heimatgefühl“ weiter gepflegt und bewahrt, indem das kulturelle Erbe erhalten und mit Leben erfüllt wird.In diesen unsicheren Zeiten, die von zahlreichen Herausforderungen geprägt sind, allen voran der Krieg Russlands gegen die Ukraine, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Kräfte bündeln, um unsere Werte zu verteidigen sowie um den Frieden und die Toleranz zu bewahren, die das Gefühl von „Heimat“ ausmachen.Im Mai 2022, anlässlich des 30. Jahrestages der Unterzeichnung des Vertrags zwischen Rumänien und Deutschland über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa, empfing der Staatspräsident von Rumänien, Herr Klaus Johannis, den Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland im Cotroceni-Palast in Bukarest, um die bilateralen Beziehungen von strategischer Bedeutung zwischen unseren beiden Ländern auf politisch-diplomatischer, wirtschaftlicher, kultureller, menschlicher und sicherheitspolitischer Ebene zu stärken und zu vertiefen.Sowohl die Gespräche auf höchster Ebene aus dem letzten Jahr als auch der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Rumänien Anfang April dieses Jahres und der Staatsbesuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Bukarest, Hermannstadt und Temeswar in den letzten Tagen, haben die gemeinsame Sicht unserer Länder und unsere gemeinsame Entschlossenheit bestätigt, die europäischen Werte und Normen zu fördern und die Weiterentwicklung des europäischen Einigungsprojektes fortzuführen. Dazu gehört auch die Unterstützung für die Verwirklichung der europäischen Perspektive für die Länder des Westbalkans und Osteuropas, einschließlich der Republik Moldau und der Ukraine.Dabei sagten beide Seiten ebenfalls ihre Unterstützung für die deutsche Minderheit in Rumänien und die Gemeinschaft der Rumänen in Deutschland zu, die ein wesentliches Bindeglied zwischen unseren Ländern innerhalb Europas darstellen.Hier in Dinkelsbühl werden jedes Jahr an Pfingsten die Werte der Freiheit und Zugehörigkeit geehrt. Die Wertschätzung, der sich das kulturelle Erbe der Siebenbürger Sachsen in Rumänien erfreut, sowie die Botschaften, die vom Heimattag ausgehen, beweisen, dass verschiedene Identitäten oder unterschiedliche Herkunft kein Hindernis sind, sondern vielmehr ein Rezept für eine bessere Zukunft für unsere Gemeinschaften bedeuten, für Europa als Ort der Demokratie, der Würde und des Wohlstands.