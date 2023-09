Gunther Krichbaum besucht Flughafen Kronstadt-Weidenbach

Der deutsche Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum besuchte in Begleitung seiner Frau Oana Krichbaum, die aus Kronstadt stammt und Stadträtin in Pforzheim ist, den internationalen Flughafen Kronstadt-Weidenbach (Aeroportul International Brașov-Ghimbav). Begleitet wurden sie vom Präsidenten des Vereins Smart City Brașov, Christian Macedonschi. Der Flughafendirektor Alexandru Anghel empfing die Delegation gemeinsam mit dem Präsidenten des Kreisrates von Kronstadt, Șerban Todorică-Constantin, und dem Präfekten von Kronstadt, Mihai Catalin Văsîi.

Gunther Krichbaum, Vorsitzender des Deutsch-Rumänischen Forums in Berlin (links), im Gespräch mit Alexandru Anghel, dem Kronstädter Flughafendirektor. Fotoquelle: Büro des Bundestagsabgeordneten Gunther Krichbaum

Als Präsident des Deutsch-Rumänischen Forums in Berlin sicherte Krichbaum dem Flughafendirektor zu, die Entwicklung des Flughafens zu unterstützen und Flugverbindungen zu deutschen Städten und Destinationen zu fördern, insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung von Kronstadt, aber auch für die touristische Entwicklung. Krichbaum empfahl eine bessere Online-Präsenz des Flughafens, insbesondere durch die Präsentation von Flugplänen, Zielorten und natürlich in den wichtigsten Weltsprachen. Zudem regte er längere Öffnungszeiten an, mindestens 18 Stunden von 06.00 bis 24.00 Uhr, um die Effizienz und Attraktivität des Flughafens zu erhöhen. Ein 12-Stunden-Flugplan sei nicht ausreichend.Christian Macedonschi wies darauf hin, dass mehr Frequenzen pro Woche zu deutschen Zielen nötig wären, damit das Angebot für deutsche Unternehmen, die jährlich Tausende von Flügen für den Transfer von Mitarbeitern buchen, attraktiv sei.

Elise Wilk