9. Juli 2023

Partner und Sponsoren unterstützen Verband

Mit einem Empfang im kleinen Schrannensaal, den die Carl Wolff Gesellschaft ausrichtete, bedankten sich Vorstandsmitglieder des Verbandes der Siebenbürger Sachsen am Pfingstsonntag in Dinkelsbühl bei allen Werbepartner und Sponsoren. Die Idee zu einem solchen Austausch und Dialog entstand, als die Teilnehmer der Arbeitsgruppe Sponsoring feststellten, wie erfolgreich die Akquise verlief. Nach zahlreichen Telefonaten und Gesprächen mit Werbepartnern bleibt der Wunsch, den Austausch zu intensivieren, persönlich fortzuführen und so weitere Werbekooperationen zwischen Firmen und dem Verband der Siebenbürger Sachsen auszuloten.

Scheckübergabe beim Heimattag, von links: Erhard Bartesch, Gwendoline Roth, Robert Otto Adams, CWG-Vorsitzender Reinhold J. Sauer, Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Erhard Schuller, Hans-Georg Göbbel und Helmuth Gaber. Foto: CWG Während des Empfangs für Werbepartner und Sponsoren wurde leidenschaftlich diskutiert und dazu wurden interessante Ideen entwickelt, wie die Verbandsarbeit im Zusammenwirken mit Sponsoringmaßnahmen finanziell gestärkt werden kann. Erfolgversprechend erscheinen Hinweise auf Stiftungen, deren Unterstützung beispielsweise auf den Erhalt kulturell, historischer und traditioneller Werte ausgerichtet ist. Da unsere Verbandsarbeit und die Ziele derart ausgerichteter Stiftungen große Übereinstimmung aufweisen, ergibt es Sinn, sich damit näher auseinanderzusetzen. Vielversprechend waren dazu Hinweise von Gewerbetreibenden und Unternehmern, die eine breitere und individuellere Werbemöglichkeit anregten. Eine gezielte und passgenaue Werbekampagne für einzelne Unternehmen sollte machbar sein, darin waren sich Vertreterinnen und Vertreter des Bundesvorstands einig. Die Notizzettel aller Vorstandsmitglieder und Mitglieder der Arbeitsgruppe Sponsoring wurden gut gefüllt mit weiterführenden Ideen für eine noch erfolgreichere Akquise.



Bei der symbolischen Übergabe des großen Schecks über 15.000 Euro strahlten Werbepartner und Sponsoren zusammen mit Vorstandsmitgliedern zufrieden in die Kamera. Gleichwohl waren sich alle Anwesenden einig darin, die Unterstützung der Verbandsarbeit auch durch solche Einnahmequellen fest im Fokus behalten zu wollen. Getreu dem Motto: „Nach dem Heimattag ist bereits vor der nächsten Veranstaltung“.



Schlagwörter: Heimattag 2023, Sponsoring, Verband

