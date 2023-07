Bernd Fabritius wurde mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet

Am 5. Juli hat Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL, den Präsidenten des Bundes der Vertriebenen (BdV) und Ehrenvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Dr. Bernd Fabritius, mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Die persönliche Aushändigung des Ordens erfolgte, dem würdigen Anlass angemessen, im Antiquarium der Münchner Residenz.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder (rechts) zeichnete Dr. Bernd Fabritius mit dem Bayerischen Verdienstorden aus. Foto: Bayerische Staatskanzlei

Geehrt wurde Fabritius für mehr als ein Vierteljahrhundert „Engagement für die in Deutschland lebenden (…) Heimatvertriebenen und Aussiedler und die Bewahrung ihrer Kultur. Besonders wichtig war ihm dabei auch die internationale Verständigung und Versöhnung“, so die Laudatio.Fabritius dankte Söder und erklärte später: „Diese hohe Ehrung durch den Freistaat Bayern erfüllt mich mit Freude und großem Stolz. In Bayern fand ich ein neues Zuhause, als Siebenbürgen noch unter der Knute der kommunistischen Diktatur litt. Ich wurde hier mit offenen Armen empfangen und konnte mir eine neue, eine sichere Zukunft aufbauen. Ehrenamtliches Engagement ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Es ist mir ein Herzensanliegen, etwas zurückzugeben an die Gesellschaft und an das Land, das mir zur neuen Heimat wurde. Ich weiß, dass es im BdV und den Landsmannschaften vielen genauso geht wie mir.“ Zu den insgesamt 88 Persönlichkeiten, die am selben Tag für ihr Wirken geehrt wurden, gehörte neben Fabritius aus dem Kreis des BdV und der Landsmannschaften auch der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Banater Schwaben, Peter Dietmar Leber.Der Bayerische Verdienstorden ist die höchste Auszeichnung des Freistaates für herausragenden bürgerlichen Einsatz. Die Zahl der lebenden Ordensträger ist auf 2000 begrenzt. Er wird „als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk“ verliehen.

Quelle: Pressemitteilung des Bundes der Vertriebenen