Worte statt Torte: Das 75-jährige Verbandsjubiläum beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl

Natürlich würden sich alle freuen, wenn es zur Feier des 75-jährigen Jubiläums des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ein Glas Sekt und Cremeschnitten für alle am Heimattag gäbe. Leider ist das aber viel zu teuer und sowieso nicht besonders gesund. Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt im Alter viel eher „ausreichende körperliche Bewegung, eine ausgewogene Ernährung, die Vermeidung von Übergewicht, geistige Aktivität, Stressvermeidung und soziale Teilhabe“. Mal schauen, was wir unserem Jubilar, dem Verband, bei seiner Feier in Dinkelsbühl alles bieten können, um zu „einem gesunden Altern, zum Erhalt der Selbstständigkeit und zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit“ beizutragen.

Dies ist eine der Quiz-Fragen, die beim Heimattag in Dinkelsbühl auf Plakaten in der Stadt zu finden sein werden. Ab dem 17. Mai ist das Spiel unter www.siebenbuerger.de/go/1Q für jedermann freigeschaltet. Viel Spaß!

Wie feiern wir in unserer Familie normalerweise einen 75-jährigen Geburtstag? Es gibt Kaffee und Kuchen, später vielleicht Abendessen, Freunde und Verwandte sind da, die Enkel führen etwas vor, es werden Fotos von früher gezeigt, Erinnerungen geteilt und der bereits verstorbenen Wegbegleiter gedacht. Häufig halten Freunde launige Reden, die mit Anekdoten aus dem Leben des Geburtstagskindes gespickt sind und gerne auch dessen Moritaten nicht auslassen. Dass der Besungene bei dieser Rückschau mitunter auch an die schwierigen Momente oder gar falschen Entscheidungen in seinem Leben denkt, ist nicht ausgeschlossen. Was in jedem Fall immer wieder passiert, ist, dass solche Beiträge Nachfragen, Erweiterungen und Erklärungen an den Tischen im Saal auslösen, so dass die anwesenden Kinder, Nichten, Neffen und Enkel häppchenweise Familiengeschichte(n) erfahren.Vieles von einer solchen Geburtstagsfeier wird auch in Dinkelsbühl geboten werden: Am Samstag, den 18. Mai um 18.00 Uhr findet in der St. Paulskirche eine Festveranstaltung statt, bei der Dr. Paul Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien und ein Freund aus der alten Heimat, zu Ehren des Jubilars die Festrede halten wird. Das Geburtstagständchen wird bei dieser Gelegenheit die Siebenbürgische Kantorei singen, die die Veranstaltung nicht nur musikalisch umrahmt, sondern auch anschließend ein kurzes Konzert bietet.Am Montagmorgen um 10.00 Uhr folgt bei der Podiumsdiskussion in der Schranne dann ein detaillierter Rückblick auf die Geschichte, Tätigkeiten, Leistungen und auch das Vermächtnis des 75-Jährigen. Mit Natalie Bertleff, Dr. Bernd Fabritius, Horst Göbbel, Michael Schmidt und Dr. Daniel Zikeli sitzen Menschen auf dem Podium, die bisweilen ganz unterschiedliche Perspektiven auf den Verband haben. Die einen kennen ihn nur aus der Ferne, haben aber sein Wirken zu spüren bekommen, die anderen haben ihn begleitet und geprägt. Wiederum andere haben sich dafür eingesetzt und setzen sich noch dafür ein, dass sein Lebenswerk gewürdigt, gepflegt und in die Zukunft getragen wird.Sicherlich wird es im Schrannen-Festsaal oder auch zu Hause an den Bildschirmen Zuschauer geben, die nicht mit allen Entscheidungen des Verbandes heute oder in der Vergangenheit einverstanden und zufrieden sind. Das mag sein, vor Fehler und Kritik ist niemand gefeit, selbst wenn er stets die besten Absichten hat. Das Geburtstagskind hat in 75 Jahren schon vieles ausgehalten – und vieles dazugelernt.Lebenslanges Lernen ist ja ganz grundsätzlich wichtig, und so wie viele in ihren ruhigen Momenten gerne Sudoku oder Kreuzworträtsel lösen, wollen auch wir am Heimattag die „geistige Aktivität“ fördern: Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums hat die Bundeskulturreferentin ein Verbands-Quiz erstellt, das ab dem 17. Mai unter www.siebenbuerger.de/go/1Q online gespielt werden kann. Zusätzlich werden die Fragen auf großen Plakaten in Dinkelsbühl aushängen und dazu auffordern, das eigene Wissen über den Verband der Siebenbürger Sachsen zu testen.Jede Runde besteht aus zwölf Fragen, die zufällig ausgewählt werden, man kann also mehrmals spielen und so seine Kenntnisse auf die Probe stellen. Ganz nebenbei erfährt man dabei auch einige spannende Details über die Eingliederung der Siebenbürger Sachsen in der Bundesrepublik.Bleibt nun also noch die „sozialen Teilhabe“, um gesund zu altern. Es steht wohl außer Frage, dass der Heimattag genau dafür unendliche Möglichkeiten bietet. Der Verband hat derart viele Nachkommen gezeugt und derart vielen Menschen geholfen sowie eine Heimstatt geboten, dass die Schar seiner Freunde und Förderer unüberschaubar ist. Viele von ihnen werden zu Pfingsten nach Dinkelsbühl kommen. Manch einer wird sich nun fragen, welches Geschenk er zum 75. Geburtstag mitbringen soll. Einen Besuch bei der Fußpflege? Eine Flasche Likör? Ich gebe Ihnen einen Tipp: Am besten wäre eine Mitgliedschaft, denn der Verband will kräftig bleiben und in 25 Jahren auch noch seinen 100. Geburtstag feiern.Nun steht aber erst einmal die große Sause in Dinkelsbühl an. Wie bei so manch einem 75. Geburtstag wird der Jubilar irgendwann vermutlich müde zu Bett gehen, während die Jüngeren die Musik lauter drehen und die Tanzfläche füllen. Dem Geburtstagskind können wir nur wünschen, dass es mit dem guten Gefühl einschlafen wird, dass seine Lieben zahlreich gekommen sind und dass sie sein Werk in seinem Sinne weiterführen.

Dagmar Seck