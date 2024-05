14. Mai 2024

Stimmen neuer Verbandsmitglieder

Unser Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland freut sich, Monat für Monat neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. Gerne möchten wir sie in unserer Verbandszeitung zu Wort kommen lassen. Im Rahmen dieser Aktion haben sich Neumitglieder freundlicherweise bereit erklärt, sich kurz vorzustellen und ihre Wünsche und Erwartungen an den Verband und unsere Gemeinschaft zu äußern. Wir setzen die in Folge 6 vom 15. April 2024, Seite 3 gestartete Reihe hier fort.

Yannik Müller Geburtsort: Gummersbach

Wohnort: Drabenderhöhe, Familie stammt aus Zied

Alter: 29 Jahre

Verbandsmitglied seit: April 2024

Mitglied der Kreisgruppe Drabenderhöhe



Was waren Ihre Motive, Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen zu werden?

Tradition ist etwas, das man nicht neu erfinden sollte, sondern etwas, das aufrechterhalten werden muss.



Was wünschen, was erwarten Sie sich als Mitglied besonders?

Besondere Wünsche oder Erwartungen habe ich nicht. Ich freue mich auf regelmäßige Informationen und Neuigkeiten.



Haben Sie schon den Heimattag in Dinkelsbühl besucht?

Das erste Mal beim Heimattag in Dinkelsbühl war ich im Jahr 2015. Seitdem habe ich es leider aus zeitlichen Gründen erst wieder einmal geschafft, was aber im nächsten Jahr wieder geändert wird.



Der Verband feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum? Haben Sie eine Grußbotschaft für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft?

Tradition kann nur bestehen, wenn sie gelebt wird. Lasst uns Traditionen nicht vergessen, sondern am Leben halten und den nächsten Generationen vermitteln, so dass der Verband auch noch die nächsten 75 Jahre bestehen bleiben kann.

