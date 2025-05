Festabzeichen des Heimattages und mehr

„Zusammen Seite an Seite“ – so stehen der Verband der Siebenbürger Sachsen und die Stadt Dinkelsbühl seit Jahrzehnten. Der nunmehr 75. Heimattag stellt das eindrücklich unter Beweis, zusätzlich verbindet beide seit 40 Jahren eine offizielle Partnerschaft. Seite an Seite stehen seit 75 Jahren auch die Siebenbürgische Zeitung und ihre Leser, der Verband und seine Mitglieder, Hauptamtliche und Ehrenamtliche, Jung und Alt, Mann und Frau … das Motto des diesjährigen Heimattags passt auf viele Bereiche landsmannschaftlicher Aktivität.

Zu unserer Sicherheit

Ein wesentliches Ziel des Verbandes ist es, der Tradition eine Zukunft zu geben. Der Künstler Alexander Hauptkorn trägt mit seinem Entwurf für das Festabzeichen des Heimattags 2025 dazu bei, indem er moderne Pixelgrafik und traditionellen Kreuzstich verbindet. Mit der erhabenen Schrift hat man fast den Eindruck, die Stickerei unter den Fingern zu spüren. Zwar ohne Nadel, dafür aber mit Faden funktioniert auch heuer wieder die Befestigung: Nach den guten Erfahrungen im vergangenen Jahr hat das Festabzeichen wieder eine schön griffige, dicke Kordel. So können Sie es sicher befestigen und es bleibt stets an Ihrer Seite.Verbandsmitglieder, die beim Kauf des Abzeichens ihren Mitgliedsausweis vorzeigen, erhalten auch dieses Jahr einen Gutschein über drei Euro, den sie bei allen Anbietern auf dem Siebenbürger Markt oder im „Siebenbürgischen Dorf“ einlösen können. Denken Sie also bitte daran, Ihren Mitgliedsausweis einzupacken.Großveranstaltungen sorgen bei manchen Menschen für ein mulmiges Gefühl. Einigen wird es bang in der Menge, andere haben Angst vor Anschlägen. Noch ist beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl nie etwas passiert, und mit höchster Wahrscheinlichkeit wird auch nie etwas passieren. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Anschläge in Magdeburg und München hat der Verband der Siebenbürger Sachsen dennoch das Gespräch mit der Stadt Dinkelsbühl und der örtlichen Polizei gesucht, um das bisherige Sicherheitskonzept zu überprüfen.Dinkelsbühl ist eine lebende Stadt und kein eingezäuntes Festivalgelände. Gewisse Maßnahmen sind hier nicht durchführbar. Wichtig zu wissen ist auch: Die Sicherheitslage hat sich 2025 nicht verändert! Es gibt keinerlei Drohungen gegen den Heimattag und auch keinen konkreten Anlass zur Sorge. Frühjahrsputz ist statistisch betrachtet sehr viel gefährlicher.Um trotzdem die größten Risiken am Heimattag zu minimieren, wird der Trachtenumzug heuer besonders gesichert. Wundern Sie sich also nicht, falls Sie in einigen Querstraßen ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerkes (THW) als Sperre sehen sollten. Es ist nur zu unserer aller Sicherheit.Ansonsten gilt, was auch im Alltag gilt: Bleiben Sie im öffentlichen Raum aufmerksam und melden Sie auffällige Beobachtungen gegebenenfalls der Polizei. Lassen Sie sich aber nicht verrückt machen: Genießen Sie auch am Heimattag das Leben, das Wiedersehen und die Gemeinschaft!

Dagmar Seck

Trachtenberatung

Busfahrten

Möchten Sie gern wissen, wie Sie Ihre Tracht richtig anziehen, anpassen, pflegen, ergänzen und zusammenstellen können? Dann kommen Sie am Samstag, denvon 12.00 bis 16.00 Uhr in den 2. Stock des evangelischen Gemeindehauses in der Nördlinger Straße 2. Ute Bako, Maria Schenker, Karin Schüller, Irmgard Vetro und Ines Wenzel stehen Ihnen für Fragen rund um die Tracht zur Verfügung.Kreisgruppen, die eine Busfahrt zum Heimattag der Siebernbürger Sachsen organisieren, können Festabzeichen vorab in der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes in München bestellen. Bitte die Anzahl der Mitglieder bzw. Nichtmitglieder anzugeben (wegen der Anzahl der Gutscheine!). Die Verrechnung erfolgt vor dem Heimattag, notfalls auch am Pfingstsonntag bis 18.00 Uhr in der Festkanzlei in der Segringer Straße 30. Nicht verkaufte Abzeichen können zurückgegeben werden. Bestellungen per E-Mail bitte an Suzana Huber: buchhaltung[ät]siebenbuerger.de. Eine Provision wird nicht gewährt, und es fallen Portokosten an.