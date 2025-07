29. Juli 2025

HOG Mardisch beim ­Festumzug in Dinkelsbühl würdig vertreten

Unter dem treffenden Motto des 75. Heimattages „Zusammen Seite an Seite“ pflegten zahlreiche Siebenbürger Sachsen auch in diesem Jahr ihre Gemeinschaft in Dinkelsbühl. Mit der Teilnahme am Trachtenumzug im zweijährigen Rhythmus bereicherte unsere Heimatortsgemeinschaft das Kulturleben des Heimattages. Wie in den vergangenen Jahren konnten wir uns auf die treuen Trachtenträger unserer Dorfgemeinschaft verlassen. So ist es wieder gelungen eine Trachtengruppe von 39 Teilnehmern, darunter viele Jugendliche, in einheitlicher Mardischer Frauen- und Männertracht für den Aufmarsch durch die Altstadt Dinkelsbühls zu begeistern.

Trachtengruppe der HOG Mardisch in Dinkelsbühl Trotz der Wetterkapriolen an diesem Tag konnte unsere Stimmung nicht getrübt werden. Voller Vorfreude fanden wir uns zur Aufstellung an der Alten Promenade ein. Im geschmückten Bollerwagen erwartete uns wieder eine kleine Überraschung von Astrid und Fritz Zink. Mit einem Gläschen „Pali“ und Weichsellikör sowie leckeren Kipfeln verkürzten wir uns die Wartezeit, bevor wir uns dem Festzug anschlossen, angeführt von Robin Zink mit dem Schild der HOG Mardisch und den Fahnenträgern Rau Albrich und Manfred Tausch. Diejenigen, die zum ersten Mal beim Trachtenumzug mitgemacht haben, waren sichtlich begeistert und angetan von der Stimmung vor Ort.



Durch die gute Platzierung im vorderen Mittelfeld und begleitet von der „Stadtkapelle Dinkelsbühl“ zogen wir in feierlicher Stimmung, winkend mit unseren völlig durchnässten blau-roten Fähnchen, mit Regenschirm und -umhang durch die Gassen von Dinkelsbühl. Inmitten der rund 3000 Trachtenträger von insgesamt 113 Trachtengruppen war das Gefühl der Heimatverbundenheit und Freude sehr groß. Trotz Regenwetter erfreuten sich am Wegesrand tausende Besucher, die von nah und fern angereist waren, an den vielfältigen siebenbürgischen Trachten.



Im Anschluss an die Kundgebung vor der Schranne fanden sich viele Mardischer Landsleute und deren Freunde im Gasthaus „Dinkelsbühler Hof“ zum gemeinsamen Mittagessen und gemütlichen Beisammensein ein, wo viel geredet und gelacht wurde. Die positive Resonanz der vielen Trachtengruppen und Besucher bestärkt uns darin, den Geist der Gemeinschaft am Leben zu erhalten. Den Abschluss des Heimattages bildete der traditionelle Fackelzug zur Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen. Die HOG Mardisch hat auch dieses Jahr eine Blumenschale zum Gedenken all derer gespendet, die ewig in unseren Herzen verwurzelt bleiben.



Der Vorstand unserer Heimatortsgemeinschaft bedankt sich herzlich bei den Trachtenträgern, die unser Heimatdorf repräsentiert haben, und den vielen Landsleuten, die den Weg nach Dinkelsbühl gefunden haben – ein Beweis einer lebendigen Gemeinschaft. Trotz der Wetterkapriolen an diesem Tag konnte unsere Stimmung nicht getrübt werden. Voller Vorfreude fanden wir uns zur Aufstellung an der Alten Promenade ein. Im geschmückten Bollerwagen erwartete uns wieder eine kleine Überraschung von Astrid und Fritz Zink. Mit einem Gläschen „Pali“ und Weichsellikör sowie leckeren Kipfeln verkürzten wir uns die Wartezeit, bevor wir uns dem Festzug anschlossen, angeführt von Robin Zink mit dem Schild der HOG Mardisch und den Fahnenträgern Rau Albrich und Manfred Tausch. Diejenigen, die zum ersten Mal beim Trachtenumzug mitgemacht haben, waren sichtlich begeistert und angetan von der Stimmung vor Ort.Durch die gute Platzierung im vorderen Mittelfeld und begleitet von der „Stadtkapelle Dinkelsbühl“ zogen wir in feierlicher Stimmung, winkend mit unseren völlig durchnässten blau-roten Fähnchen, mit Regenschirm und -umhang durch die Gassen von Dinkelsbühl. Inmitten der rund 3000 Trachtenträger von insgesamt 113 Trachtengruppen war das Gefühl der Heimatverbundenheit und Freude sehr groß. Trotz Regenwetter erfreuten sich am Wegesrand tausende Besucher, die von nah und fern angereist waren, an den vielfältigen siebenbürgischen Trachten.Im Anschluss an die Kundgebung vor der Schranne fanden sich viele Mardischer Landsleute und deren Freunde im Gasthaus „Dinkelsbühler Hof“ zum gemeinsamen Mittagessen und gemütlichen Beisammensein ein, wo viel geredet und gelacht wurde. Die positive Resonanz der vielen Trachtengruppen und Besucher bestärkt uns darin, den Geist der Gemeinschaft am Leben zu erhalten. Den Abschluss des Heimattages bildete der traditionelle Fackelzug zur Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen. Die HOG Mardisch hat auch dieses Jahr eine Blumenschale zum Gedenken all derer gespendet, die ewig in unseren Herzen verwurzelt bleiben.Der Vorstand unserer Heimatortsgemeinschaft bedankt sich herzlich bei den Trachtenträgern, die unser Heimatdorf repräsentiert haben, und den vielen Landsleuten, die den Weg nach Dinkelsbühl gefunden haben – ein Beweis einer lebendigen Gemeinschaft. Helga Fakesch

Schlagwörter: Mardisch, Heimattag 2025, Trachtenumzug

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.