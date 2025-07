27. Juli 2025

Wurmlocher Premiere beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl

Trachtenumzug in Dinkelsbühl Zum ersten Mal nahm unsere Wurmlocher Gruppe am traditionellen Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl teil – und es war ein besonderes Erlebnis! Neben altbekannten Gesichtern aus Wurmloch waren auch junge Trachtenträger, Trachtenträgerinnen und Freunde, die in Deutschland geboren sind, dabei, was uns besonders gefreut hat.

Ein Teil der Wurmlocher Trachtengruppe in Dinkelsbühl, die aus elf Mitgliedern bestand. Foto: privat Ganz im Sinne des Pfingstwetter-Klassikers war alles dabei: Wind, Regen und Sonne. Doch davon ließ sich niemand abhalten – im Gegenteil: Beim Festumzug nahmen so viele Trachtenträger teil wie selten zuvor. Und wir waren erstmals dabei!



Nach dem Umzug fand unser kleines Beisammensein im Trefflokal statt. Die Freude war groß: Deutlich mehr Menschen kamen als erwartet. Vielleicht entsteht hier eine neue Tradition – ein jährliches, kurzes Treffen, um gemeinsam auf die schönen Momente zurückzublicken und den Zusammenhalt zu feiern.



Für die Mitglieder des HOG Wurmloch e. V.: Im Login-Bereich der Webseite findet ihr Bilder vom Umzug und anschließenden Treffen. Reinschauen lohnt sich! Reinhilde Sonntag

Schlagwörter: Wurmloch, Heimattag 2025, Dinkelsbühl, Trachtenumzug

