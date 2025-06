Hessens Innenminister Roman Poseck: Ein bedeutender Beitrag zur europäischen Völkerverständigung

Der Hessische Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck hat am Pfingstsonntag, dem 8. Juni, beim Heimattag in Dinkelsbühl die erfolgreiche Arbeit der Siebenbürger Sachsen und der anderen Vertriebenenverbände gewürdigt. Sie pflegen den Zusammenhalt, die Heimat und die Gemeinschaft. In einer auseinanderdriftenden Gesellschaft leisteten die Vertriebenenverbände „ganz wichtige Beiträge zur Verbindung und zur Völkerverständigung in Europa“, betonte Innenminister Roman Poseck, dessen Festansprache ungekürzt wiedergegeben wird.

Hessens Innenminister Dr. Roman Poseck würdigte in seiner Festrede vor der Schranne die Bedeutung der Siebenbürger Sachsen und anderen Vertriebenenverbände für die europäische Völkerverständigung. Foto: Petra Reiner

Sehr geehrter Herr Außenminister, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Bundesbeauftragter, Herr Fabritius, sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender, Herr Lehni, lieber Peter Maffay, meine sehr verehrten Damen und Herren!Es ist mir eine große Ehre, heute als hessischer Innenminister bei diesem 75. Heimattag der Siebenbürger Sachsen zu Ihnen sprechen zu dürfen; und ich darf Ihnen als Erstes die herzlichen Grüße unseres Ministerpräsidenten Boris Rhein übermitteln. Nicht nur in Bayern, auch in Hessen hat die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verbänden der Vertriebenen oberste Priorität, weil wir um Ihre wichtige und um Ihre wertvolle Arbeit wissen.Dieser Heimattag der Siebenbürger Sachsen hat eine hohe Anziehungskraft. Es ist wirklich beeindruckend, was man hier sieht und was man erlebt, gerade auch bei dem Trachtenumzug. Hier kommen viele Menschen zusammen, Jung und Alt, hier kommen Siebenbürger Sachsen aus der ganzen Welt Jahr für Jahr zusammen, und das ist etwas ganz Besonderes. Dieser Heimattag und überhaupt der Verband der Siebenbürger Sachsen haben eine enorme Bindungskraft und eine enorme Strahlkraft, und das liegt vor allem auch daran, dass hier alle Generationen mitgenommen werden. Ich habe im vergangenen Jahr einen Tanzwettbewerb der Siebenbürger Sachsen bei uns in Hessen, in Wetzlar, besucht und war beeindruckt, wie viele junge Menschen dabei waren, die fröhlich waren, die Spaß hatten und die einfach die Tradition der Siebenbürger Sachsen lebendig halten. Das ist auch ein großer Wert.Bei den Siebenbürger Sachsen und auch bei diesem Heimattag steht der Zusammenhalt im Mittelpunkt, und gerade in der heutigen Zeit, in der die Gesellschaft auch auseinanderdriftet, in der Radikalisierung zunimmt, ist es so wichtig, dass wir als Menschen zusammenhalten. Und allein das Motto des diesjährigen Heimattages „Zusammen Seite an Seite“ ist beispielgebend für den Zusammenhalt, der durch die Siebenbürger Sachsen gepflegt wird. Dieser Zusammenhalt wird vor allem auch durch Heimat, durch Heimatverbundenheit und durch Heimatgefühl gewährleistet. Ich finde es sehr gut, und das steckt ja auch im Begriff des Heimattages, dass Heimat hier im Mittelpunkt steht. Der Begriff der Heimat ist leider über eine lange Zeit vernachlässigt, von bestimmten politischen Kreisen auch ins Abseits gedrängt worden. Heute, gerade in unsicheren Zeiten, wissen wir, wie wichtig Heimat ist. Heimat gibt den Menschen Orientierung, Heimat bedeutet Identifikation, Heimat ist ein Ankerpunkt, und Heimat ist eben ein Gemeinschaftsgefühl, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, und dafür stehen die Siebenbürger Sachsen und ihr Verband in ganz besonderer Art und Weise.Dieser Verband ist über alle Maßen aktiv. Von der Zeitung, die es auch seit 75 Jahren gibt, die nicht nur ein wichtiges Mitteilungsorgan ist, die Freud und Leid verkündet, sondern eine Zeitung, die auch die Besonderheiten aus Siebenbürgen in den Mittelpunkt stellt, diese Zeitung ist auch ein Beispiel für die engagierte, aber auch für die sehr erfolgreiche Arbeit des Verbandes der Siebenbürger Sachsen.Und „Zusammen Seite an Seite“, das ist auch etwas, das wir in der heutigen Zeit in Europa ganz besonders brauchen. Herr Lehni, aber auch der rumänische Außenminister haben es bereits deutlich gemacht: Wir leben in einer schwierigen globalen Welt, in der Verlässlichkeiten nicht mehr in gleicher Weise vorhanden sind, wie das vor einigen Jahren noch der Fall gewesen ist. Umso wichtiger ist es, dass wir auch in Europa das Verbindende suchen, dass die Staaten der Europäischen Union eng zusammenhalten, dass Rumänien und Deutschland eng zusammenarbeiten, enge Partner sind, denn wir teilen gemeinsame Werte der Demokratie, der Freiheit, des Friedens, und gemeinsam sind wir stärker in dieser Welt. Deshalb ist es auch so wichtig und wertvoll, dass die Vertriebenenverbände – und da schließe ich alle mit ein – ganz wichtige Beiträge zur Verbindung und zur Völkerverständigung in Europa geleistet haben und dies auch weiter leisten werden.„Zusammen Seite an Seite“, das gilt auch für die bayerische Staatsregierung und den Verband der Siebenbürger Sachsen, das gilt aber auch für die hessische Landesregierung und den Verband der Siebenbürger Sachsen. Lieber Herr Lehni, wir unterstützen Sie gerne in finanzieller Hinsicht, auch bei Veranstaltungen, Sie sind auch bei uns jederzeit herzlich willkommen. Die Arbeit mit den Vertriebenenverbänden ist uns wichtig, deshalb haben wir einen Landesbeauftragten mit Andreas Hofmeister, der auch an diesem gesamten Heimattag teilnimmt. Deshalb haben wir einen besonderen Ausschuss im hessischen Landtag, der sich den Themen der Heimatvertriebenen widmet. Für uns bleibt das zentral, und deshalb freue ich mich sehr auch auf die weitere Zusammenarbeit mit diesem Verband.Lieber Herr Oberbürgermeister, das kann ich auch als Vertreter der hessischen Landesregierung guten Gewissens sagen: Sie sind Stadtoberhaupt einer der schönsten Städte in Deutschland, und es ist toll, dass es hier diese Tradition gibt, jedes Jahr den Heimattag für die Siebenbürger Sachsen auszurichten. Eine tolle Kulisse, eine tolle Gastfreundschaft hier in Dinkelsbühl, und deshalb bin ich sicher, dass wir viele weitere wunderbare Heimattage hier gemeinsam erleben werden, denn das ist etwas, was wir brauchen, das ist das, was die Siebenbürger Sachsen zusammenbringt. Das ist aber auch etwas, was weit über die Siebenbürger Sachsen hinaus als Signal wirkt.Und da jetzt auch das Wetter mitspielt, freue ich mich einfach mit Ihnen gemeinsam auf ein weiter fröhliches Zusammensein. Wunderbar, dass dieser Tag stattfindet. Ein herzliches Dankeschön auch an alle, die diesen organisiert haben und die bei dem manchmal auch etwas schwierigen Wetter Durchhaltevermögen bewiesen haben. Schön, dass so viele Menschen heute hier nach Dinkelsbühl gekommen sind. Herzlichen Dank.