19. Juli 2025

Arbeitsgruppe Mitgliederwerbung und neue Formate beim Heimattag 2025

Vielleicht ist es Ihnen beim Heimattag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl aufgefallen? Neue Plakate auf den Bauzäunen tauchten frech in der Stadt, auf dem Siebenbürgermarkt, dem Festzelt, beim Zeltplatz der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und auf dem Sportplatz auf und fragten ganz unverblümt, ob der Heimattag von Gott gegeben sei. Neue Werbefahnen wehten im Wind, witzige Spaßkarten lagen aus („Kind, tu dir was an!“) und eine Fotowand mit großem Siebenbürger Wappen tauchte in jeder Regenpause vor dem Infostand auf. Sogar auf den Toiletten der Stadt wurde auf das Festabzeichen und die Mitgliedschaft im Verband hingewiesen („Ohne dich geht es nicht!“). Diese neuen Ideen kommen nicht von ungefähr, denn die Arbeitsgruppe Mitgliederwerbung des Verbandes macht sich das ganze Jahr intensiv Gedanken, wie wir neue Mitglieder für unseren Verein gewinnen und unsere bestehenden Mitglieder weiter an uns binden können.

Die sächsische Bank mit Rainer Lehni (Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen) und Bernd Fabritius (Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung) und Henry( Mitte). Foto: Mathias Henrich Zwei interaktive neue Formate wurden beim Heimattag ausprobiert:



• Zum einen das Verbands-Quiz



• Zum anderen die sächsische Bank mit Bernd Fabritius (Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung) und Rainer Lehni (Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen). Sie nahmen sich Samstagnachmittag Zeit, mit Besuchern des Heimattages und Einheimischen ins Gespräch zu kommen und dabei einfache sowie knifflige Fragen zu beantworten. Dazu konnte man sich zu ihnen auf die sächsische Bank am Infostand setzen und plaudern. Neben Fragen zu Angeboten des Heimattags, Übernachtungstipps für Siebenbürgen, Lieblingsessen und Rentenfragen gab es das ein oder andere Highlight.



Warum der ganze Aufwand, fragen Sie sich? Leider bestätigt uns die Statistik sinkende Mitgliederzahlen. Weniger durch aktive Austritte, mehr durch das Versterben unserer Mitglieder, denn der demographische Wandel geht auch an unserem Verein nicht spurlos vorbei. War es in den Anfangsjahren der jungen Bundesrepublik sowie nach dem Mauerfall noch schick oder gar notwendig, Mitglied im Verband der Siebenbürger Sachsen zu werden, um bei der Einbürgerung, den Behördengängen, der Arbeitsplatz- oder Wohnungssuche Hilfe zu erhalten, so besteht diese Notwendigkeit heutzutage nicht mehr. Oder doch? Suchen wir nicht nach Gemeinschaft, vertrauten Gesprächen, Liedern, Bräuchen, vielleicht auch nach Identität? Ohne den Verband mit seinen vielen Untergliederungen bis hin zu den Kreisgruppen, Chören, Handarbeitskreisen, Stammtischen, Treffen und Tanzgruppen wäre das siebenbürgische Leben in Deutschland sehr karg und weniger bunt. Apropos bunt. Wir haben Ihnen rund um die Mitgliederzahlen ein paar Statistiken mitgebracht, die die Entwicklungen der letzten Jahre veranschaulichen.



Haben Sie neue Ideen bzw. möchten anpacken und in der Arbeitsgruppe mitarbeiten? Gerne. Melden Sie sich bei Heidi Mößner: heidi.moessner[ät]siebenbuerger.de.



