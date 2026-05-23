



23. Mai 2026

Das Programm des Heimattages 2026

Vom 22. bis zum 25. Mai findet der 76. Heimattag in Dinkelsbühl statt. Das diesjährige Motto lautet „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“. Mitausrichter ist das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. und die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland. Informationen während des gesamten Pfingsttreffens bieten der Infostand vor dem katholischen Münster St. Georg sowie die Festkanzlei im Rathaus, Segringer Straße 30, Freitag von 16.00-20.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 8.00-18.00 Uhr, Montag von 8.00-12.00 Uhr. Die Ausstellungen und der „Siebenbürger Markt“ sind am Samstag und Sonntag für Sie geöffnet.

Freitag, 22. Mai • 12.00 Uhr: Der Zeltplatz wird eröffnet, Alte Neustädtleiner Straße 5

• 16.30 Uhr: Hexen, Hexer, Teufelsbanner. Stadtführung zur Hexenverfolgung in Dinkelsbühl, Infostand vor dem kath. Münster (Treffpunkt)

• 18.00 Uhr: Mythos und Historie. Bilder der Hexenverfolgung. Monotypien von Sieglinde Bottesch. Künstlerinnengespräch mit Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, Karpatenraum, Bessarabien und Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14

• 20.00 Uhr: heimgekommen – abstrakt surreale Kunst von Edwin-Andreas Drotleff. Vernissage, Einführung: Natalie Bertleff, Kunstgewölbe, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6

• 20.00-0.45 Uhr: Tanzveranstaltung, Willkommensparty mit der „Combo Band“, Festzelt auf dem „Schießwasen“ Samstag, 23. Mai Sportturniere der Jugend

• 8.00-18.30 Uhr: Fußball, TSV-Sportplatz, Alte Promenade, Verantwortlich: Patrick Brusch, Marc-Alexander Krafft

• 8.00-18.00 Uhr: Tennis, TSV-Tennisplätze, Alte Promenade, Verantwortlich: Ludwig Groffner

• 9.00-18.00 Uhr: Volleyball, Dreifachturnhalle, Ulmer Weg, Verantwortlich: Patrick und Jessica Brusch

• 12.00-19.00 Uhr, Musiksession, Skaterplatz, Verantwortlich: Hans-Jürgen Gaber

• 12.30-17.30 Uhr, Kinderschminken, Skaterplatz, Verantwortlich: Lara Gaber, SJD BaWü

Siegerehrung im Anschluss an die Turniere

• 9.00 Uhr: Eröffnung der Verkaufsausstellung, Verantwortlich: Ute Bako, Evangelisches Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, EG, 1. und 2. Stock

• Bücher von „Buchversand Südost“, Karpatenkraut (Gabber), Malwine Markel

• Trachten, Schmuck & Accessoires: Ilse Langer, Michael Rill, „Siebenbürgisch-Deutsches Heimatwerk“, „Flitterkränze“

• Siebenbürgische Fanartikel von „Fans Unlimited“

Ausstellungseröffnungen

• 9.15 Uhr: Kirchenburgen – die architektonische Kulturlandschaft Siebenbürgens im Linolschnitt. Bilder von Marlene Linz, St. Paulskirche, Nördlinger Straße

• 9.30 Uhr: Bücherverkauf zugunsten der Siebenbürgischen Bibliothek und Präsentation von Neuerscheinungen durch Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts an der Uni Heidelberg

• Zeitenwende Mohács 1526: Zäsur und Chance. Wanderausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Einführung: Dr. Harald Roth

• Im siebenbürgischen Licht – Zarte Einblicke. Bilder von Anne Nebert, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1

• 10.15 Uhr: WEGBEREITERINNEN: STARK – SOZIAL – ENGAGIERT. Ausstellung des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen, Einführung: Christa Wandschneider, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6

• 10.30 Uhr: heimgekommen – abstrakt surreale Kunst von Edwin-Andreas Drotleff, Einführung: Ingwelde Juchum, Kunstgewölbe, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6

• 11.00 Uhr: Raketenstart in 3..2..1.. Modellraketen bauen und starten mit der Carl Wolff Gesellschaft und dem Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum (ab 6 J.), Jugendherberge, Koppengasse 10

• 11.00 Uhr: Eröffnung des Heimattages

• Eröffnung: Natalie Bertleff, Bundesjugendleiterin der SJD, Dr. Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen

• Ansprachen: Dr. Christoph Hammer, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl

• Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten

• Dr. Petra Loibl, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene

• Heiko Hendriks, Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern des Landes NRW

• Grußworte

• Mitwirkung: SJD-Musikgruppe „offbeat“, Leitung: P. Krempels, M. Pauli; Dinkelsbühler Marketenderin mit Solotrompeter der Dinkelsbühler Knabenkapelle

• Moderation: Hanna Müller, Sophia Seivert, Schrannen-Festsaal

• 12.00-16.00 Uhr: Trachtenberatung, Ute Bako, Astrid Göddert, Regina Lutsch, Maria Schenker, Karin Schüller, Ines Wenzel, Ev. Gemeindehaus, Nördlinger Straße 2, 2. Stock

• 13.00 Uhr: Der längste Baumstriezel der Welt. Die Projektgruppe Haferland backt für die Dachsanierung auf Schloss Horneck, Schirmherrschaft: Dr. Bernd Fabritius, Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung, Verantwortlich: Werner Kloos, Astrid Göddert, Neben der Schranne

• 13.00 Uhr: Unser Grundgesetz hat Geburtstag! Was bedeutet das für mich? Kinderuni mit Petra Volkmer für alle von 9-99, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock

• 13.30 Uhr: Platzkonzert vor der Schranne (entfällt bei Regen), SJD-Musikgruppe „offbeat“, Leitung: Patrick Krempels, Melanie Pauli

• 13.30 Uhr: Schottland: Land, Leute, Leidenschaft Multimediashow von Heinz Fleps, DAV, Sektion Karpaten, Kleiner Schrannensaal

• 14.00 Uhr: Unser Nachwuchs präsentiert sich, Leitung: Hanna Müller, Natalie Bertleff, SJD, Moderation: Hanna Müller, Schrannen-Festsaal

• 14.00 Uhr: Vortrag zur Ausstellung WEGBEREITERINNEN: STARK – SOZIAL – ENGAGIERT von Dr. Ingrid Schiel, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. (AKSL), Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6

• 14.30 Uhr: Sie fragen, wir antworten. Dr. Bernd Fabritius, Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung, und Rainer Lehni, Bundesvorsitzender, auf der sächsischen Bank im Gespräch, Infostand vor dem kath. Münster

• 15.00 Uhr: Konsularische Beratung zur rumänischen Staatsangehörigkeit. Iulian Diculescu, Konsul von Rumänien in München, und Team, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30

• 15.00 Uhr: Erinnern und Vergessen: Zwei Seiten einer Medaille? Vortrag von Hirnforscherin und Kulturpreisträgerin Prof. Dr. Hannah Monyer, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6

• 15.00 Uhr: Unsere kulturelle Zukunft sichern. Die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek stellt sich vor. Vortrag von Nils H. Măzgăreanu und Dr. Harald Roth. Anschließend: Zeitenwende Mohács 1526 – als die Sachsen aufeinander losgingen. Zwiegespräch zwischen Dr. Harald Roth, Deutsches Kulturforum östliches Europa, und Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock

Vortragsreihe der CWG

• 15.00 Uhr: Begrüßung und Eröffnung: Reinhold J. Sauer

• 15.05 Uhr: Tourismusstrategie Mediasch. Vortrag von Octavian Isailă, Vorsitzender des Vereins zur Wiederherstellung der alten Weinmetropole in Siebenbürgen

• 16.10 Uhr: Pause

• 16.30 Uhr: Lampenfieber lieben lernen. Lesung mit Schauspielerin Eva Habermann

• 18.00 Uhr: Empfang Sponsoren, Vertreter Bundesvorstand, Kleiner Schrannensaal

• 15.30 Uhr: Platzkonzert auf dem Siebenbürger Markt (entfällt bei Regen), SJD-Musikgruppe „offbeat“, Leitung: Patrick Krempels, Melanie Pauli

• 16.00 Uhr: „Schlag den Lehni.“ Siebenbürgische Gameshow der SJD, Schrannen-Festsaal

• 16.00 Uhr: Jenseits des Waldes. Kurzfilm von Max Kern. Filmvorführung und Themengespräch, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6

• 17.00 Uhr: Daheim. Kurzfilm von Bianca Zylla. Filmvorführung und Themengespräch, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6

• 18.00 Uhr: Hexenszenen. Hexenverfolgungen in Siebenbürgen. Melodram für Soli, Chor und Ensemble. Text, Musik und Dirigat: Heinz Acker, Chor: Siebenbürgische Kantorei, St. Paulskirche, Nördlinger Straße

• 19.00-0.45 Uhr: Tanzveranstaltungen, Festzelt: Highlife-Band – Gastauftritt Oliver Haidt, 19.30: Schranne: Original Karpaten-Express, Leitung: Hans-Otto Mantsch Sonntag, 24. Mai • 8.00 Uhr: Einläuten des Heimattages durch Hans-Jürgen Litschel und Dr. Paul Magler

• 9.00 Uhr: Pfingstgottesdienst, Begrüßung: Pfarrer i.R. Hans Schneider, Liturgie: Dechant Alfred Dahinten, Predigt: Dr. Dr. h.c. Johann Schneider, Regionalbischof des Bischofssprengels Magdeburg, Fürbitten: Matthias Fleps, Beatrice Hehn, Musik: Siebenbürgische Kantorei, Leitung: Andrea Kulin, Orgel: Andrea Kulin, St. Paulskirche, Nördlinger Straße

• 9.30 Uhr: Aufstellung des Trachtenumzuges, Verantwortlich: Ines Wenzel, Michael Konnerth, Jonas Thilo Alischer, Marc-Alexander Krafft, Alte Promenade (Gedenkstätte)

• 10.30 Uhr: Trachtenumzug, Moderation: Ines Wenzel, Helge Krempels

• 11.45 Uhr: Kundgebung vor der Schranne

• Pfingstgruß: Dechant Alfred Dahinten

• Ansprachen: Rainer Lehni, Bundesvorsitzender

• Alexander Dobrindt, MdB, Bundesminister des Innern

Begleitung: SJD-Musikgruppe „offbeat“, Leitung: Patrick Krempels, Melanie Pauli

Musik zum Mittagstisch

• 12.30 Uhr: Schranne: Vereinte Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen und Siebenbürger Musikanten Heidenheim, Dirigent: Arnold Grau, Leitungen: Bernhardt Staffendt und Reinhold Rill

• 13.00 Uhr: Schleuse: Neppendorfer Blaskapelle

• 14.30 Uhr: Festzelt: Original Karpaten-Express, Leitung: Hans-Otto Mantsch

• 13.00 Uhr: Rechtsberatung, Dr. Johann Schmidt, Rechtsreferent des Verbandes, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30

• 13.00 Uhr: Der Bücherschatz. Clowness Theater für Kinder von 4 bis 11 Jahren und ihre Eltern, Leitung: Hanna Müller, SJD, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6

• 14.00 Uhr: Aus Tradition und Liebe zum Tanz Volkstanzveranstaltung der SJD (entfällt bei Regen), Leitung: Sandra Bruss

Moderation vor der Schranne: Marc-Alexander Krafft, Franziska Zall

Schweinemarkt: Christoph Ludwig, Sophia Seivert

Aufmarsch: SJD-Musikgruppe „offbeat“

Gemeinsames Tanzen: „Combo Band“

• 14.00 Uhr: Der Verband kurz erklärt. Interaktiver Vortrag von Heidi Mößner, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6

• 14.00 Uhr: Hegt wird gesangen. Offenes Singen von Mundartliedern mit Andrea Kulin und Angelika Meltzer, St. Paulskirche, Nördlinger Straße

• 14.30 Uhr: Konsularische Beratung zur rumänischen Staatsangehörigkeit. Iulian Diculescu, Konsul von Rumänien in München, und Team, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30

• 14.30 Uhr: Unsere kulturelle Zukunft sichern. Die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek stellt sich vor. Vortrag von Dr. Ralf Göllner und Dr. Stefan Măzgăreanu, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock

• 15.00 Uhr: Heimat ohne Grenzen. Rückblick auf das Große Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt. Film von Wolfgang Köber und Eduard Schneider, finanziert von DFDR und BMI. Deutschlandpremiere, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock

• 15.30 Uhr: Von Orgel zu Orgel. Musikalische Lesung mit Ilse Maria Reich, Orgelempore, St. Paulskirche, Nördlinger Straße

• 15.30 Uhr: Alle unter einem Dach: Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck stellt sich vor. Vortrag von Heidi Mößner, Vorsitzende des SKSH, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6

• 17.00 Uhr: Preisverleihungen

• Carl-Wolff-Medaille an: Klaus Waber, Laudatio: RA Harald Speil

• Siebenbürgisch-Sächsischer Jugendpreis an: Astrid Göddert, Laudatio: Ines Wenzel

• Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis 2026 an: Prof. Dr. Hannah Monyer, Laudatio: Hofrat Mag. Pfr. Volker Petri

Musik: Siebenbürgische Kantorei, Leitung: Andrea Kulin, St. Paulskirche, Nördlinger Straße

• 18.00 Uhr: Open Air, Musik zum Zuhören und Mitsingen mit: Marc Bruckner, Ramona Bruckner, Tim Elsner, Fabian Kloos, Marvin Markel, Hanna Müller, Melanie Pauli, Kilian Rauscher, Markus Schüller, Musikalische Leitung: Markus Schüller, Organisatorische Leitung: Fabian Kloos, Vor der Schranne (entfällt bei Regen)

Tanzveranstaltungen (-0.45 Uhr)

• 19.00 Uhr: Festzelt: „TraunSound“

• 19.30 Uhr: Schranne: „Revival Band“

• 21.00 Uhr: Aufstellung zum Fackelzug vor der Schranne, Ausgabe der Fackeln am Infostand, Verantwortlich: Christian Schüller

• 22.00 Uhr: Feierstunde an der Gedenkstätte, (bei Regen in der St. Paulskirche um 21.30 Uhr), Ansprache: Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär: Großer Zapfenstreich: Knabenkapelle Dinkelsbühl Montag, 25. Mai • 10.00 Uhr: Podiumsdiskussion

Mer walle bleïwe, wåt mer sen? Werte und Traditionen über Generationen hinweg, Gäste: Matthias Fleps, Marie-Claire Hihn, Prof. Dr. Hannah Monyer, Winfried Ziegler, Gerlinde Zurl-Theil, Moderation: Renate Bauinger, Superintendentialkuratorin der Evangelischen Kirche A.B. Oberösterreich, Schrannen-Festsaal

• Schlusswort im Schrannen-Festsaal, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender

• Holzfleischessen im Spitalhof • 12.00 Uhr: Der Zeltplatz wird eröffnet, Alte Neustädtleiner Straße 5• 16.30 Uhr: Hexen, Hexer, Teufelsbanner. Stadtführung zur Hexenverfolgung in Dinkelsbühl, Infostand vor dem kath. Münster (Treffpunkt)• 18.00 Uhr: Mythos und Historie. Bilder der Hexenverfolgung. Monotypien von Sieglinde Bottesch. Künstlerinnengespräch mit Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, Karpatenraum, Bessarabien und Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14• 20.00 Uhr: heimgekommen – abstrakt surreale Kunst von Edwin-Andreas Drotleff. Vernissage, Einführung: Natalie Bertleff, Kunstgewölbe, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 20.00-0.45 Uhr: Tanzveranstaltung, Willkommensparty mit der „Combo Band“, Festzelt auf dem „Schießwasen“• 8.00-18.30 Uhr: Fußball, TSV-Sportplatz, Alte Promenade, Verantwortlich: Patrick Brusch, Marc-Alexander Krafft• 8.00-18.00 Uhr: Tennis, TSV-Tennisplätze, Alte Promenade, Verantwortlich: Ludwig Groffner• 9.00-18.00 Uhr: Volleyball, Dreifachturnhalle, Ulmer Weg, Verantwortlich: Patrick und Jessica Brusch• 12.00-19.00 Uhr, Musiksession, Skaterplatz, Verantwortlich: Hans-Jürgen Gaber• 12.30-17.30 Uhr, Kinderschminken, Skaterplatz, Verantwortlich: Lara Gaber, SJD BaWüSiegerehrung im Anschluss an die Turniere• 9.00 Uhr: Eröffnung der Verkaufsausstellung, Verantwortlich: Ute Bako, Evangelisches Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, EG, 1. und 2. Stock• Bücher von „Buchversand Südost“, Karpatenkraut (Gabber), Malwine Markel• Trachten, Schmuck & Accessoires: Ilse Langer, Michael Rill, „Siebenbürgisch-Deutsches Heimatwerk“, „Flitterkränze“• Siebenbürgische Fanartikel von „Fans Unlimited“• 9.15 Uhr: Kirchenburgen – die architektonische Kulturlandschaft Siebenbürgens im Linolschnitt. Bilder von Marlene Linz, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 9.30 Uhr: Bücherverkauf zugunsten der Siebenbürgischen Bibliothek und Präsentation von Neuerscheinungen durch Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts an der Uni Heidelberg• Zeitenwende Mohács 1526: Zäsur und Chance. Wanderausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Einführung: Dr. Harald Roth• Im siebenbürgischen Licht – Zarte Einblicke. Bilder von Anne Nebert, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1• 10.15 Uhr: WEGBEREITERINNEN: STARK – SOZIAL – ENGAGIERT. Ausstellung des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen, Einführung: Christa Wandschneider, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 10.30 Uhr: heimgekommen – abstrakt surreale Kunst von Edwin-Andreas Drotleff, Einführung: Ingwelde Juchum, Kunstgewölbe, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 11.00 Uhr: Raketenstart in 3..2..1.. Modellraketen bauen und starten mit der Carl Wolff Gesellschaft und dem Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum (ab 6 J.), Jugendherberge, Koppengasse 10• Eröffnung: Natalie Bertleff, Bundesjugendleiterin der SJD, Dr. Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen• Ansprachen: Dr. Christoph Hammer, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl• Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten• Dr. Petra Loibl, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene• Heiko Hendriks, Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern des Landes NRW• Grußworte• Mitwirkung: SJD-Musikgruppe „offbeat“, Leitung: P. Krempels, M. Pauli; Dinkelsbühler Marketenderin mit Solotrompeter der Dinkelsbühler Knabenkapelle• Moderation: Hanna Müller, Sophia Seivert, Schrannen-Festsaal• 12.00-16.00 Uhr: Trachtenberatung, Ute Bako, Astrid Göddert, Regina Lutsch, Maria Schenker, Karin Schüller, Ines Wenzel, Ev. Gemeindehaus, Nördlinger Straße 2, 2. Stock• 13.00 Uhr: Der längste Baumstriezel der Welt. Die Projektgruppe Haferland backt für die Dachsanierung auf Schloss Horneck, Schirmherrschaft: Dr. Bernd Fabritius, Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung, Verantwortlich: Werner Kloos, Astrid Göddert, Neben der Schranne• 13.00 Uhr: Unser Grundgesetz hat Geburtstag! Was bedeutet das für mich? Kinderuni mit Petra Volkmer für alle von 9-99, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 13.30 Uhr: Platzkonzert vor der Schranne (entfällt bei Regen), SJD-Musikgruppe „offbeat“, Leitung: Patrick Krempels, Melanie Pauli• 13.30 Uhr: Schottland: Land, Leute, Leidenschaft Multimediashow von Heinz Fleps, DAV, Sektion Karpaten, Kleiner Schrannensaal• 14.00 Uhr: Unser Nachwuchs präsentiert sich, Leitung: Hanna Müller, Natalie Bertleff, SJD, Moderation: Hanna Müller, Schrannen-Festsaal• 14.00 Uhr: Vortrag zur Ausstellung WEGBEREITERINNEN: STARK – SOZIAL – ENGAGIERT von Dr. Ingrid Schiel, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. (AKSL), Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 14.30 Uhr: Sie fragen, wir antworten. Dr. Bernd Fabritius, Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung, und Rainer Lehni, Bundesvorsitzender, auf der sächsischen Bank im Gespräch, Infostand vor dem kath. Münster• 15.00 Uhr: Konsularische Beratung zur rumänischen Staatsangehörigkeit. Iulian Diculescu, Konsul von Rumänien in München, und Team, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30• 15.00 Uhr: Erinnern und Vergessen: Zwei Seiten einer Medaille? Vortrag von Hirnforscherin und Kulturpreisträgerin Prof. Dr. Hannah Monyer, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 15.00 Uhr: Unsere kulturelle Zukunft sichern. Die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek stellt sich vor. Vortrag von Nils H. Măzgăreanu und Dr. Harald Roth. Anschließend: Zeitenwende Mohács 1526 – als die Sachsen aufeinander losgingen. Zwiegespräch zwischen Dr. Harald Roth, Deutsches Kulturforum östliches Europa, und Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 15.00 Uhr: Begrüßung und Eröffnung: Reinhold J. Sauer• 15.05 Uhr: Tourismusstrategie Mediasch. Vortrag von Octavian Isailă, Vorsitzender des Vereins zur Wiederherstellung der alten Weinmetropole in Siebenbürgen• 16.10 Uhr: Pause• 16.30 Uhr: Lampenfieber lieben lernen. Lesung mit Schauspielerin Eva Habermann• 18.00 Uhr: Empfang Sponsoren, Vertreter Bundesvorstand, Kleiner Schrannensaal• 15.30 Uhr: Platzkonzert auf dem Siebenbürger Markt (entfällt bei Regen), SJD-Musikgruppe „offbeat“, Leitung: Patrick Krempels, Melanie Pauli• 16.00 Uhr: „Schlag den Lehni.“ Siebenbürgische Gameshow der SJD, Schrannen-Festsaal• 16.00 Uhr: Jenseits des Waldes. Kurzfilm von Max Kern. Filmvorführung und Themengespräch, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 17.00 Uhr: Daheim. Kurzfilm von Bianca Zylla. Filmvorführung und Themengespräch, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 18.00 Uhr: Hexenszenen. Hexenverfolgungen in Siebenbürgen. Melodram für Soli, Chor und Ensemble. Text, Musik und Dirigat: Heinz Acker, Chor: Siebenbürgische Kantorei, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 19.00-0.45 Uhr: Tanzveranstaltungen, Festzelt: Highlife-Band – Gastauftritt Oliver Haidt, 19.30: Schranne: Original Karpaten-Express, Leitung: Hans-Otto Mantsch• 8.00 Uhr: Einläuten des Heimattages durch Hans-Jürgen Litschel und Dr. Paul Magler• 9.00 Uhr: Pfingstgottesdienst, Begrüßung: Pfarrer i.R. Hans Schneider, Liturgie: Dechant Alfred Dahinten, Predigt: Dr. Dr. h.c. Johann Schneider, Regionalbischof des Bischofssprengels Magdeburg, Fürbitten: Matthias Fleps, Beatrice Hehn, Musik: Siebenbürgische Kantorei, Leitung: Andrea Kulin, Orgel: Andrea Kulin, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 9.30 Uhr: Aufstellung des Trachtenumzuges, Verantwortlich: Ines Wenzel, Michael Konnerth, Jonas Thilo Alischer, Marc-Alexander Krafft, Alte Promenade (Gedenkstätte)• Pfingstgruß: Dechant Alfred Dahinten• Ansprachen: Rainer Lehni, Bundesvorsitzender• Alexander Dobrindt, MdB, Bundesminister des InnernBegleitung: SJD-Musikgruppe „offbeat“, Leitung: Patrick Krempels, Melanie PauliMusik zum Mittagstisch• 12.30 Uhr: Schranne: Vereinte Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen und Siebenbürger Musikanten Heidenheim, Dirigent: Arnold Grau, Leitungen: Bernhardt Staffendt und Reinhold Rill• 13.00 Uhr: Schleuse: Neppendorfer Blaskapelle• 14.30 Uhr: Festzelt: Original Karpaten-Express, Leitung: Hans-Otto Mantsch• 13.00 Uhr: Rechtsberatung, Dr. Johann Schmidt, Rechtsreferent des Verbandes, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30• 13.00 Uhr: Der Bücherschatz. Clowness Theater für Kinder von 4 bis 11 Jahren und ihre Eltern, Leitung: Hanna Müller, SJD, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 14.00 Uhr: Aus Tradition und Liebe zum Tanz Volkstanzveranstaltung der SJD (entfällt bei Regen), Leitung: Sandra BrussModeration vor der Schranne: Marc-Alexander Krafft, Franziska ZallSchweinemarkt: Christoph Ludwig, Sophia SeivertAufmarsch: SJD-Musikgruppe „offbeat“Gemeinsames Tanzen: „Combo Band“• 14.00 Uhr: Der Verband kurz erklärt. Interaktiver Vortrag von Heidi Mößner, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 14.00 Uhr: Hegt wird gesangen. Offenes Singen von Mundartliedern mit Andrea Kulin und Angelika Meltzer, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 14.30 Uhr: Konsularische Beratung zur rumänischen Staatsangehörigkeit. Iulian Diculescu, Konsul von Rumänien in München, und Team, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30• 14.30 Uhr: Unsere kulturelle Zukunft sichern. Die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek stellt sich vor. Vortrag von Dr. Ralf Göllner und Dr. Stefan Măzgăreanu, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 15.00 Uhr: Heimat ohne Grenzen. Rückblick auf das Große Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt. Film von Wolfgang Köber und Eduard Schneider, finanziert von DFDR und BMI. Deutschlandpremiere, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 15.30 Uhr: Von Orgel zu Orgel. Musikalische Lesung mit Ilse Maria Reich, Orgelempore, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 15.30 Uhr: Alle unter einem Dach: Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck stellt sich vor. Vortrag von Heidi Mößner, Vorsitzende des SKSH, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• Carl-Wolff-Medaille an: Klaus Waber, Laudatio: RA Harald Speil• Siebenbürgisch-Sächsischer Jugendpreis an: Astrid Göddert, Laudatio: Ines Wenzel• Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis 2026 an: Prof. Dr. Hannah Monyer, Laudatio: Hofrat Mag. Pfr. Volker PetriMusik: Siebenbürgische Kantorei, Leitung: Andrea Kulin, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 18.00 Uhr: Open Air, Musik zum Zuhören und Mitsingen mit: Marc Bruckner, Ramona Bruckner, Tim Elsner, Fabian Kloos, Marvin Markel, Hanna Müller, Melanie Pauli, Kilian Rauscher, Markus Schüller, Musikalische Leitung: Markus Schüller, Organisatorische Leitung: Fabian Kloos, Vor der Schranne (entfällt bei Regen)Tanzveranstaltungen (-0.45 Uhr)• 19.00 Uhr: Festzelt: „TraunSound“• 19.30 Uhr: Schranne: „Revival Band“• 21.00 Uhr: Aufstellung zum Fackelzug vor der Schranne, Ausgabe der Fackeln am Infostand, Verantwortlich: Christian Schüller• 22.00 Uhr: Feierstunde an der Gedenkstätte, (bei Regen in der St. Paulskirche um 21.30 Uhr), Ansprache: Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär: Großer Zapfenstreich: Knabenkapelle Dinkelsbühl• 10.00 Uhr: PodiumsdiskussionMer walle bleïwe, wåt mer sen? Werte und Traditionen über Generationen hinweg, Gäste: Matthias Fleps, Marie-Claire Hihn, Prof. Dr. Hannah Monyer, Winfried Ziegler, Gerlinde Zurl-Theil, Moderation: Renate Bauinger, Superintendentialkuratorin der Evangelischen Kirche A.B. Oberösterreich, Schrannen-Festsaal• Schlusswort im Schrannen-Festsaal, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender• Holzfleischessen im Spitalhof

Schlagwörter: Heimattag 2026, Programm

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