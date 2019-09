1 • Doris Hutter schrieb am 24.09.2019, 20:38 Uhr:

Auf die an mich gerichtete Frage, ob die eingeladenen Multiplikatoren Fachleute sein müssten, um an der Multiplikatoren-Konferenz in Nürnberg teilnehmen zu können:



Multiplikatoren sind wir alle, wir müssen keine Fachleute sein. Was wir aus erster Hand über Aktuelles im Rentenrecht erfahren werden, dürfen und sollten wir danach an unsere Bekannten weitergeben.