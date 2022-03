1 • gogesch schrieb am 21.03.2022, 11:57 Uhr (um 12:01 Uhr geändert):

Wozu soll ich mich melden, wenn eh nichts passiert? In dem Gespräch, in dem Frau Daniel, laut Foto und Text, anwesend war, wurde ein Versprechen zur Lösung bis Ende 2019 gegeben, dass NICHT eingehalten wurde. "staun"

Wieso braucht Frau Daniel mehr als 2 Jahre, um dieses öffentlich zu machen?

Wozu soll ich mich eigentlich melden, wenn im Artikel sehr klar gesagt wird, dass mir eh nicht geholfen wird?

Der Alte hat seine Versprechungen nicht gehalten. Schwamm drüber, egal, es interessiert ja eh keinen und wenn der Neue kommt, versuchen wir es halt nochmal unverbindlich, damit wir den Mitgliedern was erzählen können.

Was hat zwischen 2016 und 2019 unser Freund Hurezeanu hierzu beigetragen?